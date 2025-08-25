Ni vinagre, ni bicarbonato: esta es la mejor manera de limpiar el ventilador con bolsa

Uno de los trucos caseros más populares para quitar el polvo de un ventilador acumula millones de visitas en redes sociales y promete resultados sorprendentes con materiales sencillos. La técnica, difundida, entre otros, por el perfil de TikTok Pongamos la prueba, consiste en rociar el aparato con una mezcla de vinagre y bicarbonato, envolverlo con una bolsa de plástico y encenderlo durante unos segundos. Según las imágenes, el ventilador queda sorprendentemente limpio, pero ¿realmente funciona gracias a esa mezcla?

En profundidad

El químico y divulgador Vladimir Sánchez (@breakingvlad), conocido por desmontar falsas creencias virales con base científica, ha analizado este método y ha arrojado luz sobre el verdadero motivo de su eficacia. Aunque reconoce que el resultado es real y que el ventilador se limpia, aclara que el vinagre y el bicarbonato tienen poco que ver.

"Lo que ocurre es que, al humedecer ese polvo, simplemente con agua, se vuelve más espeso y pegajoso", explica en su vídeo. El siguiente paso, cubrir el ventilador con una bolsa y ponerlo en funcionamiento, genera una presión interna que provoca que ese polvo humedecido se desplace y acabe adherido al plástico, saliendo así de las rendijas difíciles de limpiar.

Más detalles

Además, el divulgador destaca un detalle clave: en el vídeo original, la mezcla utilizada tiene un color azul que no corresponde con la típica combinación de vinagre y bicarbonato, lo que sugiere que hay otros componentes añadidos. Aun así, insiste en que la limpieza se produce por un principio físico simple, no químico.

"Sí, funciona, pero desde luego no tiene nada que ver con la mezcla que le están rociando", concluye el experto, subrayando que el mecanismo del truco se basa en la humedad, la presión y el movimiento del aire más que en cualquier propiedad de los ingredientes usados.

La explicación de Sánchez pone en evidencia cómo muchos de los trucos domésticos que circulan en internet pueden tener una base real, pero no necesariamente por las razones que se creen o se difunden.