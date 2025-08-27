Un agricultor ofrece gratis 500 toneladas de patatas: las redes sociales no dan crédito y muchas personas llenan sus maleteros

Gigny-Bussy. Probablemente sea un nombre desconocido para multitud de personas. Ahora bien, para otros se trata de un maravilloso pueblo de la Marne.Y es que es conocido por sus restauradas casas, por el ambiente servicial de sus habitantes y por la hermosura de cada uno de sus rincones.

Pero esta vez, se ha viralizado en los medios de comunicación por otra cosa muy distinta. Desde hace algunas semanas, un agricultor local ha dejado a disposición de quien lo desee más de 500 toneladas de patatas sin vender, antes de proceder a su destrucción.

En profundidad

Aunque de primeras pueda parecer mentira, lo cierto es que aquellas personas que se acercaron vieron que era una escena muy real. Y, claro está, 'la voz se corrió' por redes sociales, sobre todo 'X' (anteriormente conocido como Twitter), dejando un panorama inusual.

Sí, hablamos de muchas furgonetas, coches y remolques que se pasean constantemente por un camino rural, se detienen ante un montón de tubérculos y llenan bolsas o incluso maleteros enteros. De hecho, familias enteras cargan sacos que casi rozan el suelo.

Más detalles

De acuerdo a la información proporcionada por la alcaldesa de Gigny-Bussy, Pascale Chevallot, el agricultor no encontró la salida comercial para estas toneladas de patatas aún comestibles. Y, para liberar espacio en sus almacenes -ante la nueva cosecha-, tomó la decisión de ofrecerlas a la población.

Pese a que un gran porcentaje de los que acuden allí quieren esas patatas para usarlas en las preparaciones de su día a día, hay un grupo reducido que ve una oportunidad de negocio. Es más, se ha rumoreado que los revenden a 15 euros el saco de 20 kg.

A tener en cuenta

"Las patatas no están baratas —argumenta Christophe, de 68 años, mientras llena su coche con la ayuda de su familia—. Si puedes conseguirlas gratis, ¿por qué no hacerlo?", ha explicado de manera contundente este hombre a L'Union. Y razón no le falta.