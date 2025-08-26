La planta que acaba con la humedad y el moho de las casas: bonita e ideal para baños y cocinas

Habitar en una vivienda con exceso de humedad e incluso moho en las paredes puede ser dañino para el organismo a largo plazo, por lo que es esencial tomar medidas que reduzcan esta problemática. Existen aparatos que son capaces de eliminar gran parte de esa humedad, pero lo que muchos no saben es que existe una planta que puede hacerlo de forma natural.

Se trata del helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) y al ser una planta propia de zonas húmedas, captará la humedad del ambiente para nutrirse, evitando la formación de hongos, por lo que colocarla en el baño o en la cocina no supondrá ningún problema para ella.

Cabe destacar que no solo cumple esta función, sino que además purifica el aire y es un excelente elemento decorativo para cualquier casa, ya que su frondosidad y sus tonos verdosos dan color a cualquier espacio de casa.

Es además un tipo de planta relativamente fácil de cuidar, ya que tan solo requiere para su supervivencia de humedad (si el espacio no es lo suficientemente húmedo tan solo hay que refrescar sus hojas de vez en cuando con agua), luz indirecta y riegos unas 3 o 4 veces por semana, en función de sus necesidades.

A tener en cuenta

Esta planta requiere de atención para evitar plagas, por lo que se recomienda tomar algunas medidas, como limpiar de vez en cuando sus hojas con jabón potásico, un excelente repelente.

Para ello, mezclaremos en un pulverizador agua caliente y jabón potásico. Aplicaremos sobre las hojas y limpiaremos con una bayeta humedecida en agua.