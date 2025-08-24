El rey Midas del fútbol español: Álvaro Morata o cómo generar más de 200 millones en fichajes

Álvaro Morata ha conseguido muchos títulos a lo largo de su carrera como profesional. Pero el que nunca se imaginaría lograr es el de ser el futbolista español que más dinero ha movido en traspasos, y con mucha diferencia respecto al segundo clasificado. El delantero madrileño ha firmado un contrato con un nuevo equipo, el Como 1907 de Cesc Fábregas, pero esta vez ha sido como cedido sin ningún tipo de coste.

En sus ocho operaciones, ya sean en forma de traspaso o de cesión, Álvaro Morata ha generado 213 millones de euros. La más costosa fue la que le llevó al Chelsea procedente del Real Madrid. En aquel momento, los 'blues' pagaron en verano de 2017 un total de 66 millones. La segunda gran negociación por el delantero fue cuando el Atlético de Madrid lo fichó en verano de 2020 por 35 millones procedente del Chelsea, según datos del portal especializado Transfermarkt.

El resto de movimientos corresponden a cuando llegó al Real Madrid desde la Juventus por 30 'kilos' en verano de 2016. Le siguen la cesión del Atlético a la Juventus por 20 millones en 2020, el traspaso de 20 millones del Real Madrid a la Juventus en 2014, la cesión del Chelsea al Atlético por 18 millones en 2019, una nueva cesión del Atlético al Milan en 2024 por 13 millones y, el último movimiento con dinero de por medio, fue la cesión del Milan al Galatasaray a comienzos de 2025 por 6 'kilos'

Sexto en la general

Todos estos movimientos convierten a Morata en el sexto futbolista que más dinero ha movido en la historia del fútbol. El primero es Neymar, con 400 millones de euros: 88 millones del Santos al Barcelona, 222 del Barcelona al PSG y 90 del PSG al Al-Hilal. Tras el brasileño se encuentra Romelu Lukaku, con 369,22 millones, destacando el traspaso por 113 millones del Inter al Chelsea. El podio lo cierra Cristiano Ronaldo con 247 millones: 19 millones del Sporting al Man. United, 94 del Man. United al Real Madrid, 117 del Real Madrid a la Juventus y 17 de la Juventus al Man. United.

En cuarto lugar está Ousmane Dembélé, con 233 millones de euros movidos en tres traspasos: 35 del Rennes al Dortmund, 148 del Dortmund al Barcelona y 50 del Barcelona al PSG. El quinto puesto le corresponde a Joao Félix, que a sus 25 primaveras ya ha generado 225 millones en operaciones, entre la que destaca el pase del Benfica al Atlético por 127 'kilos'.

Cucurella, la gran sorpresa

En el apartado español, Álvaro Morata no tiene rival. Tras el delantero, el futbolista que más dinero ha movido en operaciones es, sorprendentemente, Marc Cucurella, con 101,1 millones de euros. El lateral izquierdo, canterano culé, se marchó al Eibar por 2 millones para que después lo repescara el Barça por 4 millones. Del Barça pasó al Getafe por 11,8 millones y del Getafe se fue al Brighton por 18. Su mayor operación fue el traspaso que se produjo entre Brighton y Chelsea por 65,3 millones en verano de 2022.

El tercer lugar es para Diego Costa. El delantero hispano-brasileño ha generado 100,5 millones de euros en cuatro operaciones: del Braga al Atlético por 1,5 millones, del Valladolid al Atlético por 1 'kilo', del Atlético al Chelsea por 38 y del Chelsea al Atlético por 60 millones. Tras el de Lagarto se encuentran Fernando Torres (97,5 millones), Aymeric Laporte (92,5), Rodri (91,5), Kepa (90,4), Dani Olmo (89,2), Ferrán Torres (88,5) y, en décimo lugar, Dean Huijsen (83,25).