¿La piña debe estar fuera o dentro de la nevera? Esta es la mejor forma de conservarlo

Aunque puede consumirse en cualquier época del año, lo cierto es que la piña es una fruta típica del periodo veraniego. Y es que su temporada de máxima dulzura y frescura se concentra especialmente en julio y agosto en España. Su contenido en agua la convierte en una alternativa perfecta para mantenerse hidratado durante los días calurosos.

Para escoger la mejor del supermercado, debemos fijarnos en si la piña luce en su corteza un poco de color verde y una gran parte de tonos amarillentos o dorados, a veces tirado a naranja. Luego, hay que prestar atención a que tengan hojas tersas y tiesas, a poder ser sin manchas. Por último, si está blanda, es mala señal.

Propiedades

Entre sus beneficios, cabe destacar los siguientes, según el portal especializado 'Tua Saúde':

Alta en agua y fibra soluble . Esto ayuda a ablandar las heces y estimula el movimiento intestinal. De igual forma, tiene un efecto antiinflamatorio que puede aliviar el colon irritado o inflamado.

. Esto ayuda a ablandar las heces y estimula el movimiento intestinal. De igual forma, tiene un efecto antiinflamatorio que puede aliviar el colon irritado o inflamado. Ayuda a bajar de peso . Sus nutrientes ayudan a aumentar la saciedad entre comidas, reduciendo el apetito por completo. Por si fuera poco, es baja en calorías.

. Sus nutrientes ayudan a aumentar la saciedad entre comidas, reduciendo el apetito por completo. Por si fuera poco, es baja en calorías. Favorece el rendimiento físico . Aporta energía y minerales que promueven la recuperación muscular, mejoran su fuerza y funcionamiento.

. Aporta energía y minerales que promueven la recuperación muscular, mejoran su fuerza y funcionamiento. Evita enfermedades cardiovasculares . Posee buenas cantidades de vitamina C, fibras, polifenoles, carotenoides y fitosteroles, compuestos que previenen la oxidación e inflamación de las células y disminuyen los niveles de colesterol.

. Posee buenas cantidades de vitamina C, fibras, polifenoles, carotenoides y fitosteroles, compuestos que previenen la oxidación e inflamación de las células y disminuyen los niveles de colesterol. Aumenta el sistema inmunológico . Es útil para fortalecer el sistema inmunitario, previniendo infecciones y ayudando a combatir más eficazmente los virus y bacterias causantes de resfriados y gripes.

. Es útil para fortalecer el sistema inmunitario, previniendo infecciones y ayudando a combatir más eficazmente los virus y bacterias causantes de resfriados y gripes. Regula la presión arterial. Es rica en minerales como el potasio, que ayuda a eliminar el exceso de sodio a través de la orina, y magnesio, que promueve la relajación de los vasos sanguíneos.

A tener en cuenta

Ante este panorama, son muchos los españoles y españolas que se preguntan cuál es mejor forma de conservar la piña: si dentro o fuera de la nevera. Y la verdad es que la piña entera debe conservarse fuera de la nevera, en un lugar fresco y seco para evitar que se dañe.

¿El motivo? Está claro: se deteriora a bajas temperaturas (por debajo de 7 ºC). No obstante, la piña ya cortada sí que debe guardarse en el frigorífico, preferiblemente en un recipiente hermético, para evitar que se oxide y se ponga marrón, durando así de dos a cuatro días.