El truco más sencillo para quitar los rayones de tus muebles de madera y que queden como nuevos

Los muebles de madera no faltan en ningún hogar y uno de los motivos principales es el hecho de que estos son atemporales y elegantes. Si los cuidamos como es necesario, pueden durarnos prácticamente todo la vida e, incluso, heredar alguno de esos muebles que adornaban la casa de algún familiar y que ahora tienen un valor sentimental especial.
Ahora bien, como ocurre con casi todo, el paso de los años es visible y es posible que en alguno de tus muebles de madera se encuentre algún indeseable rayón o arañazo que, aunque no es enorme, no puedes dejar de fijarte en él. Si es el caso, te alegrará saber que es posible deshacerte de ellos en apenas 15 minutos y sin esfuerzo: solo con una nuez.
Como nuevos con solo una nuez
Así lo explica Pía Nieto, experta en limpieza del hogar y orden, más conocida como @piaorganiza en una de sus últimas publicaciones. Aunque parezca extraño, este truco casero con una nuez es rápido, natural y muy efectivo para disimular todos aquellos arañazos que no queremos que estén a la vista en superficies de madera enceradas o lacada mate.
Lo mejor es que apenas se necesita tiempo para ello ni mucho esfuerzo, únicamente deberás frotar la nuez sobre el arañazo y el aceite natural de este fruto seco penetrará en la madera, reduciendo así los arañazos leves.
El paso a paso para eliminar los rayones en la madera
- Parte una nuez por la mitad.
- Frótala suavemente sobre el rayón, siguiendo la veta.
- Espera aproximadamente unos 15 minutos, para que la madera absorba el aceite natural de la nuez.
- Con un paño suave, retira el exceso y abrillanta la zona.