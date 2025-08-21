El truco más sencillo para quitar los rayones de tus muebles de madera y que queden como nuevos

Los muebles de madera no faltan en ningún hogar y uno de los motivos principales es el hecho de que estos son atemporales y elegantes. Si los cuidamos como es necesario, pueden durarnos prácticamente todo la vida e, incluso, heredar alguno de esos muebles que adornaban la casa de algún familiar y que ahora tienen un valor sentimental especial.

Ahora bien, como ocurre con casi todo, el paso de los años es visible y es posible que en alguno de tus muebles de madera se encuentre algún indeseable rayón o arañazo que, aunque no es enorme, no puedes dejar de fijarte en él. Si es el caso, te alegrará saber que es posible deshacerte de ellos en apenas 15 minutos y sin esfuerzo: solo con una nuez.

Como nuevos con solo una nuez

Así lo explica Pía Nieto, experta en limpieza del hogar y orden, más conocida como @piaorganiza en una de sus últimas publicaciones. Aunque parezca extraño, este truco casero con una nuez es rápido, natural y muy efectivo para disimular todos aquellos arañazos que no queremos que estén a la vista en superficies de madera enceradas o lacada mate.

Lo mejor es que apenas se necesita tiempo para ello ni mucho esfuerzo, únicamente deberás frotar la nuez sobre el arañazo y el aceite natural de este fruto seco penetrará en la madera, reduciendo así los arañazos leves.

El paso a paso para eliminar los rayones en la madera

Parte una nuez por la mitad. Frótala suavemente sobre el rayón, siguiendo la veta. Espera aproximadamente unos 15 minutos, para que la madera absorba el aceite natural de la nuez. Con un paño suave, retira el exceso y abrillanta la zona.