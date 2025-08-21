El sustituto de la alfombrilla de la ducha tradicional seca más rápido y es más higiénico: la tendencia que triunfa en los baños más modernos

Además de otros elementos como el papel higiénico, las toallas o el jabón para las manos, otro de los artículos que no puede faltar en cualquier baño que se precie es la alfombrilla de la ducha o la bañera. Además de cumplir su función más básica, que es la de recoger el agua al ducharnos y evitar resbalones, según el modelo por el que nos decantemos puede decorar también la estancia.

No obstante, lo que no todo el mundo sabe es que con el paso del tiempo, esta se convierte en un foco de bacterias, malos olores, moho y humedad, sobre todo si no se limpian correctamente o no se cambian con la regularidad que se requiere.

La nueva tendencia en los baños este 2025

Ante ello, existe una alternativa mucho más cómoda en ese sentido y que también es más estética. Lo ha recomendado en uno de sus últimos vídeos la creadora de contenido @marianordichouse y describe a la alfombra de diatomita como una opción que "se seca sola en segundos, evita bacterias, mal olor, es antideslizante y fácil de limpiar".

Una de las peores sensaciones, y seguro que sabes de la que estamos hablando, es la de pisar la alfombrilla textil y notar esa humedad constante en los pies. Afortunadamente, con esta nueva alternativa eso no ocurre, ya que la diatomita se caracteriza por ser un material que absorbe a la perfección el agua y después desaparece en pocos momentos.

Más detalles

Esta increíble absorción de los líquidos a su vez permite que no proliferen las bacterias y el moho, de forma que el ambiente del baño sigue siendo más limpio y saludable. Como ya ha adelantado la creadora de contenido y experta en limpieza y hogar, es muy fácil de limpiar y de mantener. Los únicos cuidados que debemos llevar a cabo son colocarla una vez a la semana en posición vertical y dejar que escurra durante un par de horas para asegurarnos de que no retiene ningún residuo de agua.

| Fuente: Istock