La Guardia Civil avisa a toda la población para que no haga esto en el aeropuerto antes de subir al avión: alerta por lo que está pasando

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar 12 paquetes de tabaco en el 'duty free' del aeropuerto de Palma.

Hechos

Los hechos se remontan a la mañana del pasado sábado, cuando los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras destinados en Son Sant Joan recibieron un aviso por un posible hurto de tabaco.

Rápidamente se desplazaron hasta el 'duty free' y se entrevistaron con el vigilante de seguridad, quien les informó que había observado un comportamiento sospechoso de un hombre que, cuando se percató de su presencia, salió del comercio.

Más detalles

No obstante, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, el hombre fue interceptado cerca de la terminal e identificado por los agentes, quienes registraron la bolsa que portaba consigo.

En su interior localizaron 12 paquetes de tabaco cuya compra no pudo acreditar y cuyo valor, tras cotejarlo con el responsable del establecimiento comercial, asciende a un total de 2.250 euros.

Por todo ello el hombre, de 30 años y nacionalidad británica, fue arrestado como supuesto autor de un delito de hurto.