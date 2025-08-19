La popular estafa que se está dando en los medios de transporte de toda Europa: "Los trabajadores nos pidieron que no nos acercáramos"

Las estafas en los medios de transporte se intensifican especialmente durante los meses de verano, ya que se produce un mayor flujo de turistas. En los últimos meses, varias personas han denunciado en redes sociales un tipo de fraude que se está dando en los transportes de Europa, con el fin de que todo el mundo sepa identificarlo y no caer en la trampa.

La técnica es sencilla pero efectiva: una mujer finge llorar desconsolada por trenes y andenes mientras dice de forma repetitiva la palabra "mamá". Mediante esta palabra, muy similar en muchos países y fácil de reconocer, consiguen que más gente caiga en la trampa.

Según explican las personas que han estado cerca de este tipo de estafadores, si nadie ayuda a la estafadora, comienza a llorar más alto y gritando aún más fuerte la palabra "mamá", buscando conmover al resto de pasajeros.

Una joven que vivió esta experiencia, que en este caso se trataba de un trayecto Brujas-Bruselas, comenta en sus redes que los trabajadores del tren son totalmente conocedores de la situación, pero por lo general no pueden hacer más que alertar a los pasajeros: "Los trabajadores nos pidieron que no nos acercáramos", comenta.

La estafa

La mayoría de personas, de forma casi instintiva, se acercan a consolar a esta persona, momento en el que, mientras la estafadora finge llorar, a modo de distracción, roban las pertenencias de la persona que se haya acercado a ayudar.

"Resulta que ella hace eso todas las semanas. Espera a que los extranjeros se le acerquen para distraerlos y robarles sin que se den cuenta", alerta. "Lo peor es que no le sale ni una lágrima", sentencia.