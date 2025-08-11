Se insta a los hogares españoles a no relajarse tras la ola de calor: volverán las "noches tropicales" a partir de esta fecha

La extensa ola de calor que está asolando gran parte de la Península Ibérica y dificulta el sueño y descanso de los españoles finalizará a mitad de esta semana, pero el respiro será leve, de acuerdo con la predicción meteorológica.

La Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, ha informado de que las temperaturas seguirán siendo "excepcionalmente altas", pero que bajarán ligeramente el miércoles en el interior peninsular, aunque por poco tiempo.

En su perfil de X (antes Twitter), el organismo ha pronosticado que las temperaturas volverán a subir el jueves, por lo que el respiro será de corta duración. Antes de que eso suceda, se intercalarán periodos de inestabilidad que afectarán a diferentes zonas de España.

Así, este lunes habrá "nubosidad de evolución con probabilidad de alguna tormenta local" en el interior peninsular, donde martes y miércoles serán más frecuentes, "algunas con rachas de viento fuertes o muy fuertes".

Siguiendo en su pronóstico, la AEMET explica que a partir del jueves la situación volverá a ser de altas temperaturas, poniendo especial énfasis en las temperaturas mínimas que tendrán valores altos, por encima de la media.

En concreto, el organismo ha alertado de que "las temperaturas mínimas serán altas con noches tropicales en el centro, interior sur peninsular y valle del Ebro", regiones más afectados por un nuevo aumento del calor nocturno.

Ola de calor hasta el martes

En su página web, la AEMET ha informado de que el final de la ola de calor tendrá lugar el martes 11, un día antes de lo esperado y justo antes del puente del 15 de agosto.

A pesar de todo, y en la línea de lo informado este lunes, "en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular".

Cierre de cortinas y persianas

Por todo esto, siguen siendo tan pertinentes como antes las recomendaciones de los expertos para los episodios de altas temperaturas: la bajada de persianas y cierre de cortinas para evitar, en la medida de lo posible, que el calor irradie dentro de los hogares y haga la permanencia en los mismos un suplicio.

En paralelo, se conseja a los ciudadanos que residan en las zonas en las que habrá fuertes tormentas que no dejen la ropa tendida en las cuerdas o tendederos, dado que los fuertes vientos pueden estropearles la ropa.