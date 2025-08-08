Un material más resistente: la sencilla idea que está reemplazando el mármol de las encimeras, según un ingeniero constructor

La encimera es el elemento principal de la cocina, ya que ocupa un gran espacio, además de convertirse en una de las zonas más utilizadas tanto para cocinar como para almacenar alimentos. De este modo, no cabe duda de que la elección del material tiene que estar completamente fundada, por lo que escuchar las recomendaciones de un experto puede hacer cambiar tu opinión sobre la mejor de las opciones para tu nueva encimera.

De hecho, hasta la fecha, el mármol ha sido siempre uno de los materiales que no faltan en ninguna cocina, ya que tanto las encimeras como los salpicaderos estaban hechos de este material. Sin embargo, aunque el mármol es muy limpio y clásico, lo cierto es que hay que tener en cuenta que se desgasta con gran facilidad y absorbe manchas, por lo que hay otros opciones mucho más convenientes para la cocina.

Así lo explica David López, ingeniero constructor y fundador de Estudio López, que en declaraciones recogidas por el medio especializado Arquitectura y Diseño, da dos alternativas mucho más duraderas y resistentes: el cuarzo y el granito.

Dos alternativas a la encimera de mármol

"El mármol es una piedra muy hermosa. Aunque es natural, es un material muy poroso, motivo por el que absorbe fácilmente los líquidos como el vino, el aceite o el zumo de limón. Las manchas son propensas a que sean permanentes", explica López al citado medio, donde añade que, para mantener el mármol en buenas condiciones con el paso de los años se requiere mucho esfuerzo.

"No lo pongas en la cocina. Mejor, piénsatelo dos veces", indica contundente, por lo que el experto propone se opone a las clásicas encimeras de mármol, las más tradicionales, para dar pie a encimeras de granito o de cuarzo: "Son más resistentes a las manchas y al desgaste diario".

Estos materiales son menos típicos, menos suaves, pero con un mayor potencial para la cocina, ya que son fuertes y evitan las rayaduras, su mantenimiento es mucho menos costosos y aguantan mejor el paso de los años, incluso, aunque se utilicen mucho.

Si no se quiere poner granito o cuarzo en la encimera de la cocina, el ingeniero también da otras dos opciones más, que son la cuarcita y la piedra sinterizada, que son alternativas muy funcionales y tienen acabados naturales.

Por último, si quieres añadir mármol en la casa, evitando poner este material en la cocina, lo que puedes hacer es ponerlo en el baño: "Una vez sellado, el mármol es perfecto para baños. También es estupendo para chimeneas y detalles decorativos en paredes", afirma David López.