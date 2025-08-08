La empresa de Cerdán cobró de una adjudicataria del Gobierno de María Chivite

Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE actualmente en prisión por el presunto cobro de mordidas, recibió entre finales de 2023 y principios del año pasado dos pagos por un importe total de 100.000 euros de Construcciones y Excavaciones Erri Berri, una empresa con sede social en la localidad de Olite que había sido seleccionada poco antes para la realización de obras por un importe de 2,4 millones de euros por parte de la empresa pública navarra Potasas de Subiza.

Es una licitación que se llevó a cabo con presupuesto proveniente de los Fondos Europeos Next Generation. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el primer pago se llevó a cabo en el último trimestre de 2023 por un importe de 50.215 euros y el segundo en el primero de 2024 por otros 49.277 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con Eri Berri para conocer su versión de los hechos y las razones por las que llevó a cabo estos pagos pero la empresa ha declinado hacer ningún tipo de comentario.

Potasas de Subiza

Potasas de Subiza depende de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), una entidad pública que está presidida por actual consejero de Industria de la comunidad foral, Mikel Irujo, de Geroa Bai, la coalición liderada por el PNV. Irujo ocupaba desde 2021 el puesto de consejero de Desarrollo Económico, pero en agosto de 2023, un mes antes justo de producirse la adjudicación, cambio de cargo.

Sodena está integrada a su vez en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), cuyo consejero delegado es José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda, y su presidenta es María Chivite, presidenta a su vez del Gobierno de Navarra. Las actas de esta adjudicación, llevada a cabo por procedimiento restringido, no figuran como tal en el Portal de Adjudicaciones del Gobierno de Navarra. La licitación sí que aparece, no obstante, en el portal de contratación Gobierto, en el que figuran todas las licitaciones y adjudicaciones de contratos públicos.

Ocultación de información

Hay que recordar que, tal y como publicó este periódico el pasado 18 de junio, la Cámara de Comptos de Navarra, el equivalente al Tribunal de Cuentas a nivel nacional, emitió ya un informe en el que acusó al Ejecutivo de Chivite de haber ocultado información sobre la obra pública entre los años 2019 y 2023 en la plataforma de contratación autonómica. El organismo supervisor concluyó que si bien la Ley Foral de Contratos (LFC) obliga a publicar los anuncios con las licitaciones, modificaciones y adjudicaciones llevadas a cabo en el Portal de Contratación de Navarra (PCN), "no se publica toda la información obligatoria", lo que unico a la ausencia de controles, "genera un riesgo en la integridad de la información que se publica".

El informe que la Hacienda navarra ha entregado al Tribunal Supremo sobre las cuentas de Servinabar refleja ahora todos los ingresos de la firma y, entre otros, además de Eri Berri, figuran otros de firmas como Cycasa, que, según adelantó The Ojbective, recibidó cuantiosas adjudicaciones millonarias de obras públicas tanto del Gobierno Vasco, como del Ayuntamiento de Bilbao, de Adif y de Carreteras.