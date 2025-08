El aviso de la Guardia Civil a toda a España: multas de hasta 3.000 euros a quienes lleven a sus perros a estas playas

Agosto ya está aquí y para muchos eso significa la llegada oficial de las vacaciones. Cada vez son más las familias que optan por compartir de estos días en la playa acompañados de sus mascotas, una actividad que disfrutan todos, y aunque a priori pudiera parecer que no hay ningún problema, la Guardia Civil recuerda cuáles son las normas que se deben cumplir.

A tener en cuenta

En España, no todas las playas permiten el acceso de perros. Se trata de una restricción que se vuelve más estricta durante la temporada alta de baño, que suele ir desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. "Si accedes con tu perro a una playa no autorizada, te expones a sanciones que pueden llegar hasta los 3000 euros", explica uno de los portavoces de la Guardia Civil.

Ahora bien, ¿esto significa que no se pueda ir a la playa con el perro? No. La Guardia Civil recuerda que existen más de 120 playas caninas autorizadas por los ayuntamientos, donde sí que está permitido el acceso de los perros. Según la ley de Costas, los ayuntamientos cuentan con las competencias necesarias para regular el acceso o no de mascotas, por lo que el número exacto puede variar según el año. Desde la Guardia Civil, explican que es fundamental consultar específicamente si el destino al que queremos ir cuenta con este tipo de playas o si se encuentra alguna cerca.

Consejos y recomendaciones

Por supuesto, el uso de estas playas caninas requiere del cumplimiento de una serie de normas. Recuerdan que el perro debe estar en todo momento controlado, con correa o bozal en el caso de que fuera necesario. Además, se debe cuidar la playa, por lo que es obligatorio recoger sus excrementos y cualquier otro tipo de residuo.

También es importante tener en cuenta que, más allá de la normativa general, es posible que exista otro tipo de indicaciones adicionales según la playa a la que se acuda. En algunas, se debe llevar consigo la documentación del perro, así como su cartilla, y cumplir con otra serie de pautas como no utilizar jabón y entrar y salir siempre atados.