A concurso la redacción para reconvertir los "cacahuetes" de la Expo en la universidad privada The Power

Además de las licitaciones para reconvertir la Torre del Agua en el Faro de la Logística, el Consejo de Expo Zaragoza Empresarial ha dado vía libre también a otros concursos con el fin de que se aprovechen otros edificios de la Expo 2028, hoy en día en desuso.

Se trata del Ebro 4, que forma parte de los llamados "cacahuetes" de la Expo en el que The Power quiere poner en marcha un centro de formación universitaria, The Power University, con un modelo basado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y para el que cuenta con alianzas de empresas como IBM o KPMG.

Y, aunque el proyecto todavía precisa de las habilitaciones pertinentes para impartir la docencia, desde Zaragoza Expo Empresarial se han dado ya los primeros pasos para facilitar la implantación de este proyecto. De este modo, en el día de hoy, se ha aprobado sacar a concurso la redacción del proyecto para la reconversión del edificio y la envolvente, pero manteniendo la estructura actual.

Los trabajos permitirán que estas instalaciones sean aptas para la formación universitaria, lo que requerirá una inversión de entre 15 y 20 millones de euros. Será una actuación con dinero público para poner en marcha unas instalaciones ad hoc para The Power a la que se le exigirán todas las "garantías y avales porque es dinero público para una iniciativa privada", ha asegurado el consejero de Fomento, Octavio López, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Expo Zaragoza Empresarial.

"La rentabilidad se está negociando", ha matizado López, quien ha afirmado que las obras y esta inversión pública "la vamos a ejecutar si hay garantías suficientes y nos permite asegurar que el pago del alquiler se garantiza durante años suficientes para que sea rentable la operación porque es una aportación de dinero público a una iniciativa privada. La rentabilidad será en plazo y cuantía". Además, también se está trabajando en preservar la seguridad jurídica.

El consejero de Fomento ha explicado que, con los pasos dados en el día de hoy, se trata de "no perder el tiempo" para matizar a continuación que el proyecto de The Power está en fase "embrionaria" dado que la centro de formación necesita las habilitaciones para operar.

De momento, se contempla que este edificio de la Expo para uso formativo contemple más de 50 aulas de diferentes tamaños, así como 15 laboratorios docentes, 15 laboratorios de innovación, plató de grabación, despachos, salón de actos con una capacidad para 1.200 personas, biblioteca y cafetería.

El contrato tiene un período de redacción de siete meses y un importe de 148.000 euros (IVA excluido). La previsión es que las obras comiencen a principios de 2027 para concluir a mediados de 2028, de manera que estén listas para arrancar el curso académico 2028-2029.