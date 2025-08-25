Si abres la puerta del dormitorio cuando duermes, la psicología asegura que probablemente tienes estos 6 rasgos comunes

Manías hay muchas. De hecho, cada persona en el mundo tiene una serie de conductas de las que muchas veces prefiere no decir nada a nadie, pero que las sigue a diario, a modo repetición, porque parecen incontrolables. Una de ellas es dormir con la puerta abierta.

En profundidad

Y no hablamos solamente durante el periodo veraniego, donde las temperaturas son altas y las que se prevén para el mes de agosto tienen casi las mismas características. Más bien, durante todo el año, cuando el invierno y las temperaturas más frías están presentes.

Pese a que no existe una única respuesta definitiva, aquellos que lo hacen podrían tener una mayor sensación de seguridad, confianza en el entorno y una menor necesidad de aislamiento. También podrían evidenciar una personalidad más abierta, extrovertida y con menos necesidad de control sobre el entorno.

Más detalles

No obstante, existen también otros factores prácticos como la ventilación y la seguridad que influyen en esta elección. De ahí que la psicología ha querido 'entrar en juego' y mostrar su opinión al respecto. A su juicio, existen seis rasgos psicológicos vinculados muy estrechamente con este hábito:

Sociabilidad . Suelen ser más extrovertidas o abiertas al contacto social.

. Suelen ser más extrovertidas o abiertas al contacto social. Sensación de seguridad . Se sienten seguras en su entorno, sin necesidad de protegerse o aislarse.

. Se sienten seguras en su entorno, sin necesidad de protegerse o aislarse. Confianza en los demás . Puede ser el resultado de haber crecido en entornos sanos y seguros.

. Puede ser el resultado de haber crecido en entornos sanos y seguros. Baja ansiedad . No sienten la necesidad de controlar su entorno de manera constante.

. No sienten la necesidad de controlar su entorno de manera constante. Mayor tolerancia al caos . Posee una alta tolerancia al desorden, al ruido o a la luz.

. Posee una alta tolerancia al desorden, al ruido o a la luz. Necesidad de estar disponibles. Puede reflejar el deseo de estar pendientes ante cualquier peligro.

A tener en cuenta

Más allá de eso, dormir con la puerta de la habitación abierta se relaciona a menudo con un sueño más profundo y una mejor oxigenación. Las investigaciones, al parecer, exhiben que en una habitación cerrada, la acumulación de dióxido de carbono -debido a la respiración- puede alcanzar niveles extremos.

Sí, hasta 1.500 partes por millón, lo que repercute directamente y de forma negativa a la calidad del aire y el descanso. Es más, un estudio de la Universidad Técnica de Eindhoven refleja que abrir la puerta o ventana durante el sueño disminuye la concentración de CO2, favoreciendo un descanso más profundo y minimizando los períodos de vigilia durante la noche.