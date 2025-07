Roza un coche en un festival, deja una nota y las redes sociales no dan crédito con la respuesta del conductor: "Si cuela..."

El verano siempre nos deja historias llamativas. Cuando no es por algún lío de vecinos, es por la reseña de un cliente al bar al que ha acudido durante el periodo veraniego, las peleas de turistas en destinos turísticos o sucesos llamativos en festivales de música.

Precisamente uno de este último grupo ha sido testigo de una historia que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, sobre todo en 'X' (anteriormente conocido como Twitter). Y es que la escena -que parece de película- ha generado bastante polémica entre los usuarios.

Hechos

Todo se inició cuando una mujer aparcó su coche en el festival y, sin querer, arañó al coche azul de al lado. La sorpresa del afectado por el golpe fue mayúscula, porque era más que visible. Pero ahí no quedó todo: también encontró en el tirador de su puerta una nota con un mensaje oculto.

"Lo siento. Agrégame al Instagram (@saraa_mas_) y lo arreglamos dentro", se puede leer. El hombre se puso manos a la obra y decidió escribir a la joven rápidamente para arreglarlo cuanto antes. Su intención era clara: organizar el pago de los gastos, de ahí sus buenas intenciones.

Más detalles

Tras intercambiar un par de mensajes, quedó claro que Sara no supo lo que hacer en esa situación de nervios y tensión y, por eso, le dejó la nota. Para tranquilizar al individuo, le propuso quedar en una zona (enviándole la ubicación) y arreglar absolutamente todo.

Más tarde, quedaron y las vibraciones fueron positivas. De hecho, el joven la definió como "muy maja", hasta el punto de llegar a invitarle a una copa y hacerle un Bizum para la reparación. Pero, tras pasar una tarde entretenida, todo se torció en cuestión de segundos.

A tener en cuenta

Así lo explica el hombre: "Al día siguiente le escribí para que me pasase el papeleo del seguro y me había bloqueado. Ahora el coche no es lo único roto, mi corazón también". Parece que se había hecho ilusiones y las cosas no salieron como él había esperado.

Las reacciones no se han hecho esperar: "Si colaba...", "El seguro no cubría el ghosting", "Ella solo quería guerra, gano la batalla y luego se fue a su casa a descansar, fin de la historia" o "Las habilidades de manejo y el ghosteo, un clásico", son algunas que se han podido leer.