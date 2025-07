Una española viviendo en Sídney sorprende con los trabajos más raros que tuvo allí: desde rata de laboratorio hasta azafata de un premio Guinness

Desde hace un tiempo, se han hecho virales en redes sociales diferentes vídeos de jóvenes que ponen rumbo a Australia para conseguir amasar una gran fortuna realizando trabajos específicos, no muy costosos, viviendo una vida de ensueño. No es lo que le pasó a Natalia Álvarez, aunque la experiencia se la llevó.

"Hace justo 1 año aterricé en Sídney, Australia, con el sueño que TikTok me había vendido de que podría hacerme rica… Obviamente no pasó, pero para conmemorarlo, os dejo el circo de trabajos que tuve", ha escrito en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde ha relatado trabajos de todo tipo.

Los trabajos más curiosos en Sídney

El primero de ellos es uno bastante sencillo, que simplemente consistía en acudir a la presentación de un hombre que le pagó 20$ australianos (unos 11 euros) para que pareciese que había público durante la exposición: "9/10 porque fue aburrida pero nos dieron de comer", puntúa la joven.

Después, la joven indica que trabajó en el conocido como Dogs Festival: "Literalmente un sueño que te paguen por estar con perros preciosos. 8/10 porque fueron muchísimas horas de pie", dice, mostrando fotografías y vídeos de dicho puesto de trabajo.

"Nos invitaron a varios estudiantes a crear contenido para TikTok Australia. 10/10 porque encima nos dieron de comer y mirad qué vistas desde la oficina", dice la joven en otro de los post del hilo de X, donde también muestra fotos y vídeos.

Más curioso es el siguiente empleo, como Mystery Shopper de Aldi Australia: "Es uno de los más graciosos. Aldi me pagaba por escribirles un informe sobre sus empleados. Mi trabajo era ir, comprar una botella de vino, y reflejar si me habían mirado la mochila, si me habían pedido el DNI, ofrecido un panfleto...", narra la joven en su publicación.

Por otro lado, indica que tenía un trabajo "fijo", que también era su favorito: "Viajaba por Sídney y alrededores con estas bicis en las que, al pedalear, te haces un smoothie. Yo ponía los ingredientes, explicaba cómo iba…", dice sobre este empleo, que puntua con un 1.000 sobre 10, ya que sus "compañeros eran los mejores" y se lo pasaba "increíble.

También trabajó en estadios durante partidos y festivales: "Me encantó, era como un videojuego. Luego me quedaba a ver los partidos/rave y hasta al concierto de Coldplay, donde hice perritos calientes", explica. "7/10 porque nos hacían tirar la comida y nosotros estábamos muertecicos de hambre", apunta.

También fue fotógrafa en bodas: "Fue de lo que mejor cobré y una de las pocas veces en las que trabajé de lo que estoy formada", indica, puntuando este trabajo como 10.000.000 sobre 10, explicando: "Fui con ellos en la limusina, me invitaron a cenar en uno de los mejores sitios de Sídney… Sin pegas". También añade que le salieron otras bodas, en alguna de las cuales fue DJ. También fue testigo de bodas y le pagaban por firmar en la ceremonia: "No querían que su familia/amigos se enterasen de que se habían casado, así que contrataban a desconocidos para firmar".

Una de las puntuaciones más bajas se las lleva la experiencia como supervisora de castillos hinchables: "Era mirar que los niños no se pegasen. Acabó siendo una pesadilla. Había críos que me sacaban dos cabezas y 20kg, poco más y a la que apalean es a mi", dice. "Luego se deshinchó y los tuve que rescatar como si fuera un bombero", añade.

Por otro lado, fue azafata durante la celebración de un premio Guinness: "Querían batir el récord de mayor número de personas jugando al Monopoly a la vez. Yo comprobaba que las mesas que me asignaron jugaban limpio. Era para recaudar dinero para investigar sobre una enfermedad rara, pero no lograron el récord", cuenta la joven.

"Luego, de lo de mystery shopper me ascendieron y pasé de Aldi a Subway, juzgando la calidad de los productos, limpieza del local…", indica, para después indicar que volvió a ascender a casinos, tiendas de ropa y restaurantes, pero justamente tenía que volver a España unos días después.

Para finalizar, hace una mención especial a un trabajo que solo realizó una vez, pero en el que pagaban entre 2.500 y 7.000 dólares australianos, lo que viene a ser entre 1.400 y 4.000 euros: "Pagaban a personas sanas que cumplieran x requisitos (según el estudio) para ingresar varios días en un hospital", dice.

"Y muchas más cosas random. Preparando eventos para un criptobro bastante secta, repartiendo folletos, cuidando niños, supervisando exámenes…", concluye la joven en su hilo de X.

