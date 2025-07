Una turista italiana acude a una playa de Alicante y se sorprende cuando revisa el recibo de las hamacas: "Es alarmante"

Si nunca has ido cargado con la nevera, la sombrilla y las sillas durante el camino hasta la playa, podría decirse que realmente no has pasado un día con tu familia en cualquier parte de la costa española. No obstante, es cierto que cada vez hay más personas que valoran la comodidad y optan por alquilar una hamaca en prácticamente en primera línea. Ahora bien, esto tiene un precio.

Ha sido precisamente una turista italiana la que se ha echado las manos a la cabeza en cuanto comprobó el importe en el ticket: 24 euros por dos tumbonas y una sombrilla para todo el día.

Eso sí, aunque a priori pudiéramos pensar en España que estamos ante un precio abusivo por el simple hecho de tener una hamaca y una sombrilla, algo que podemos traer desde casa a coste cero, visto desde la perspectiva de los turistas extranjeros se trata de toda una ganga. ¿Cómo es posible que en pleno centro de la Costa Blanca y con las maravillosas vistas cueste la mitad de precio que en Italia? ¿Se trata de una promoción? ¿Subirán durante la temporada alta? Para ambas preguntas planteadas por los turistas, la respuesta es no.

A diferencia de la costa italiana, en su gran mayoría privatizada y concebida como un "lujo", el modelo español se basa en un enfoque predominantemente público, donde las playas son accesibles para todos y la gestión de las sombrillas y tumbonas se adjudican mediante concurso público. Todo ello, se traduce en una competencia menor, y por lo tanto, un coste también inferior para el bolsillo de los consumidores.

Más allá de la clara belleza de nuestras playas, este podría ser otro de los grandes motivos por el que los turistas extranjeros, ya sean italianos o de otra nacionalidad, apuestan por España para pasar sus vacaciones de verano.