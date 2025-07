Ayuso, indignada porque se comparen los cuatro palacios de Sánchez y el Falcon con ir a un chalet de Rascafría con su tupper y "comprar en el Covirán"

El fin de semana que Isabel Díaz Ayuso pasó con su familia en un chalet de Rascafría propiedad de la Comunidad de Madrid continúa en el tintero. La presidenta regional se ha mostrado indignada este lunes porque se comparen los viajes en Falcon y los cuatro palacios de Pedro Sánchez con ir a la Sierra de Madrid con su tupper y "comprar en el Covirán" con sus medios.

Durante la presentación de Milla Canal, el proyecto transformación de las instalaciones deportivas Canal de Isabel II y el nuevo espacio de la Fuente del río Lozoya, Díaz Ayuso ha tildado de "ataque personal" el revuelo causado tras el viaje que realizó con su familia a Rascafría hace dos fines de semana. "No se condena ni se critica que el presidente del Gobierno viva de una u otra manera, se condena y se critica que yo no pueda vivir por mis medios, en una casa que no me paga nadie y tener que ver cómo después se quieren equiparar cuatro palacios durante siete años con todos los séquitos y ninguna transparencia", ha indicado Ayuso, que ha remarcado que nadie sabe quién acude y qué se negocia en esos palacetes.

"Quieren tapar prostíbulos y que el suegro del presidente recibía sobres con dinero negro y cuatro pisos pagados con estas tramas, que por cierto, él no era un delincuente confeso por lo visto, por eso pero la Agencia Tributaria nunca estuvo allí. Todo el mundo sabe que un prostíbulo no se paga con facturas, quisiera ver dónde están. Al igual que sucede con una sauna, donde al parecer la Agencia Tributaria nunca estuvo. O el dinero de Begoña Gómez, que fue cómo se sufragaron los medios del presidente durante muchos años, no he visto en ningún momento a la Agencia Tributaria meterse ahí", ha insistido Ayuso, que ha tachado este comportamiento de "dictadura comunista".

Con respecto al fin de semana en Rascafría, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que estuvo dos días en una casa y se llevó comida de su casa. "Cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios", ha remachado Ayuso, que ha querido recordar que es la única persona de la Comunidad de Madrid que tiene el sueldo congelado desde hace 15 años, "pero esto nadie lo ha comentado", ha anotado en relación a la subida salarial que los funcionarios regionales recibirán en la nómina de agosto y de la que no se beneficiará la presidenta.

"Yo me pago mis vacaciones, mis billetes de avión, mis restaurantes, ¿Puede el presidente decir lo mismo? Y pago mi casa. Y si voy a unas instalaciones públicas, malo, si vivo con mi pareja, malo, si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo, porque quieren acabar conmigo en lo personal. Y si fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno del puente y buscarían si el terreno o el propietario es de no sé dónde porque así es cómo funciona conmigo el ataque personal desde hace seis años haga lo que haga", ha lamentado.

Ayuso ha señalado que sobre la casa de Rascafría se han vertido "todo tipo de mentiras" cuando "un viaje en Falcon equivale al gasto de la Comunidad de Madrid durante un año. "Quieren equiparar toda la trama de corrupción de Begoña Gómez, el suegro, el hermano, Koldo y Ábalos, los viajes a República Dominicana, que son centenares, los cuatro palacios durante 7 años y todos los gastos de 15 ministros que viven en instalaciones públicas con dos días con mi tupper, de mi casa, pues van apañados", ha sentenciado la presidenta regional.

Un chalet de 4,3 millones de euros

En la misma rueda de prensa, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha dado explicaciones sobre el chalet en el que la presidenta regional pasó un fin de semana con su familia, todo ello después de que Más Madrid haya pedido formalmente visitar el inmueble.

Novillo ha detallado que se trata de una finca de 453 hectáreas, propuesta por los técnicos de la consejería y que pertenece a la dirección general de Biodiversidad. Se compró por 4,3 millones, "un precio prácticamente idéntico por el que compró Patrimonio del Estado la finca colindante, que se conoce como el Pinar de los Belgas", ha remarcado.

De ella destaca su "alto valor ecológico" y en ella "se dio la circunstancia de que se puso a la venta por un particular". A partir de ahí la Comunidad de Madrid ejerció su derecho a propuesta de los técnicos de la consejería ganando la oportunidad de incorporarla al Parque Nacional del Guadarrama, "no sin dificultades y no sin ningún interés por cierto de la portavoz que ahora quiere ir a visitarla". El consejero ha asegurado que estará "encantado de que la vea" para que "la pueda poner en valor".

La finca incluye tres instalaciones: una es la ermita del siglo XII, que ha sido recuperada y abierta a los vecinos de Rascafría, cerrada desde hace 70 años; la Casa de la Madera, una antigua serrería con un anteproyecto para rehabilitarla y que sea sede de la oficina de los agentes forestales de esa comarca y del centro de interpretación y de trabajo del personal del parque nacional, y esa casa aislada, donde se alojó la presidenta.

Esa casa "ni mucho menos responde a esas características que se están vertiendo y el valor dentro de todo el conjunto es muy inferior evidentemente a sus 4,3 millones de euros". Dadas las características que tiene y al no reunir "ningún otro uso público adecuado" será sede, como ha sido hasta en tres ocasiones, del centro de trabajo del Consejo de Gobierno y de la consejería de Medio Ambiente.

"También evidentemente puede ser utilizado como pernocta de aquellos miembros del Gobierno que puedan utilizarla, estando en alerta o estando de guardia, porque reúnen las características y precisamente más de cara a la presidenta por su seguridad e intimidad", ha concluido Novillo.