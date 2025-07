Aragón convoca ayudas para los municipios afectados por las últimas lluvias y pide la declaración de zona catastrófica

Las últimas lluvias del pasado fin de semana que afectaron a diferentes municipios de Aragón, como es el caso de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, entre otras localidades, también tendrán ayudas para paliar los daños. El Gobierno de Aragón ha aprobado en Consejo de Gobierno Extraordinario el Decreto-ley en el que se regula este apoyo económico, que es similar y en condiciones igualitarias a las del anteriormente publicado para dar respuesta a los efectos de la anterior DANA en la comunidad aragonesa.

Anteriormente, se había dado el visto bueno a un primer paquete inicial de 20 millones de euros, pero ahora la cantidad para afrontar los daños de estas últimas lluvias se deja abierta, puesto que muchos de los impactos son privados y todavía no se tienen las estimaciones necesarias.

No obstante, se prevé que la cantidad se inferior a esos 20 millones de euros de las anteriores lluvias al no haberse producido daños en carreteras de competencia autonómica ni en infraestructuras dependentes del Instituto Aragonés del Agua, según ha explicado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y, aunque no hay cifras definitivas todavía, de momento, se calcula que, en zonas como Tarazona, los daños pueden ascender a unos dos millones de euros.

El decreto de ayudas, que se deberá validar en las Cortes de Aragón (previsiblemente antes de finales de mes) aunque ya se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Aragón, incluye prácticamente las mismas bases que el anterior y los mismos motivos.

De este modo, se podrán pedir ayudas para los ayuntamientos para obras de emergencia en infraestructuras y servicios municipales con un importe de hasta unos 150.000 euros, además de para cubrir los daños en viviendas; vehículos (hay 11 en Tarazona); instalaciones comerciales, industriales y turísticas; y también para infraestructuras agrarias como acequias y para medioambiente, entre otros conceptos.

La previsión es que las distintas órdenes correspondientes a los diversos departamentos del Gobierno de Aragón se publiquen la próxima semana con el fin de que las ayudas se puedan conceder lo antes posible.

También se habilita la tramitación urgente de subvenciones y contratos de emergencia para agilizar la respuesta administrativa, aparte de estar prevista la firma de convenios con otras administraciones y entidades financieras para facilitar el acceso a financiación y moratorias.

Además, el Ejecutivo aragonés va a pedir al Gobierno de España, como hizo también anteriormente, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

De este modo, las ayudas, que entran en vigor el mismo día de su publicación en el BOA, serán sufragadas al 50% por el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central.

Desde la comunidad aragonesa también se van a tomar otras medidas para hacer frente a estas situaciones. De hecho, se está trabajando en un "decreto paraguas", ha explicado Bermúdez de Castro. El objetivo es tener así tener una cobertura igualitaria de las ayudas que se conceden para las situaciones en las que haya problemas de este tipo. Una iniciativa que ha recordado que está ya implementada por el Estado y que Aragón va a acometer también al ser una medida positiva.

Casi 3 millones en ayudas pedidas

Poco a poco los municipios afectados por las fuertes lluvias van trabajando en la reconstrucción de los daños. Los datos aportados por el Gobierno de Aragón reflejan que, hasta el momento, ya se han pedido alrededor de 2.879.000 euros a petición de los ayuntamientos por la anterior DANA. De momento, no hay cifras exactas de particulares.

Entre los municipios que más ayudas han solicitado, por importe económico, se encuentran Almonacid con unos 800.000 euros; Villar, con más de 700.000 euros y Nogueras con alrededor de 400.000 euros.