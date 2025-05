Los municipios aragoneses afectados por la DANA podrán acogerse a las ayudas para la reconstrucción

Un total de 30 municipios aragoneses van a poder solicitar las subvenciones para reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras y servicios afectados por la DANA tras su incorporación al anexo del Real Decreto-ley 6/2024 del que, inicialmente, habían quedado fuera.

Esta incorporación se produce a raíz de la enmienda elaborada por el diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, a la proposición no de ley del grupo parlamentario del PP en relación con la ampliación de los municipios beneficiarios de las subvenciones para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La unión al anexo se ha aprobado en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados en el que la que se dio el visto bueno al texto transaccional de la enmienda del grupo parlamentario Plurinacional Sumar que había elaborado Pueyo (CHA). La transacción se ha aprobado con 20 votos a favor (PP, GP Plurinacional Sumar y Vox), 12 en contra (PSOE) y 3 abstenciones (ERC, Junts y EH Bildu).

El texto de la proposición del PP instaba a modificar el listado de municipios recogidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, y los incluidos en la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero.

Sin embargo, inicialmente solo pretendía incluir a 28 municipios de la Comunitat Valenciana. Pero, con esta enmienda de CHA, se incorporan al anexo las localidades de Aínsa, Albalate del Arzobispo, Ariño, Bielsa, Blancas, Blesa, Campillo de Aragón, Canfranc, Castejón de las Armas, Castel de Cabra, Castellou, Chiprana, Cimballa, Cuevas del Cañar, Herrera de los Navarros, Hoz de la Vieja, Iglesuela, Jaraba, Jatiel, Libros, Martín del Río, Mazaleón, Montalbán, Odón, Oliete, Pleitas, Sarrión, Valdetorno, Valjunquera y Villar de los Navarros.

Pueyo ha explicado que "hemos hecho los deberes. La mayoría del Congreso ha emplazado al Gobierno a ampliar el anexo" para añadir a continuación que "ahora esperamos que el ministerio competente cumpla con este mandato parlamentario".

Para el diputado de CHA, la no incorporación de estos municipios de Aragón a este Real Decreto-Ley era "una discriminación que ataca directamente el artículo 14 de la Constitución". Además, ha indicado que se han constatado casos de "discriminación en comarcas aragonesas al aplicarse o no los límites de los ingresos anuales netos para ser beneficiario de la ayuda según los municipios afectados estén incluidos o no en el anexo" a pesar de ser daños análogos y producidos por una misma inclemencia meteorológica.