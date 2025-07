Un padre lanza a su hijo de 7 años por un acantilado para que aprenda que "es capaz de hacer cosas difíciles"

El conocido influencer Garrett Gee, de The Bucket List Family, relata a través de sus redes sociales su forma particular de criar a su hijos, en este caso, a su hijo Calihan de 7 años, tras lanzarlo a saltar por un acantilado: "A la mayoría de la gente no le gustará cómo enseñamos a nuestros hijos a saltar desde un acantilado", relataba en un post de Instagram.

En el vídeo publicado en redes, Calihan y Garrett se encuentran sobre una gran roca. El padre, anima al pequeño a saltar, con el fin de enseñarle una valiosa lección: "Este no es un consejo para padres. no es algo que te aconseje intentar. Tampoco es algo que hayamos hecho con todos nuestros hijos. cada niño es muy diferente, así que la forma en que criamos, disciplinamos y enseñamos cómo saltar desde un acantilado es muy distinta", comenta Garett.

"Sin duda, la primera prioridad es la seguridad. La segunda es aprender que puedes hacer cosas difíciles. La tercera es divertirse", prosigue. "Llevamos a nuestro hijo menor, Cali, a la altura de un acantilado donde sabíamos que estaría a salvo. En realidad, el mayor peligro sería si dudaba, no saltaba lejos y se caía por el acantilado. Así que, para mayor seguridad, porque quería saltar pero no se sentía seguro... lo tiré". comenta.

Si bien la intención de este padre era la de enseñar a su hijo con ciertas precauciones, la realidad es que se ha generado un gran revuelo al respecto, puesto que, mientras algunas personas consideran que es un gran gesto, otras tantas se han preocupado por la seguridad del pequeño.

"Mi padre me hizo lo mismo. Me encantó y lo recuerdo hasta ahora", comenta un usuario. "El grito lo dice todo. No está listo. Odio esto por él", critica otro usuario.

Ante la polémica, Garett ha contestado a uno de estos comentarios: "SÍ. Podía elegir entre bajar, saltar él mismo o que lo lanzara. Él eligió que lo lanzaran. Pero aun así, le daba miedo. A mí también, porque tengo que asegurarme de que no se aferre a mí y se golpee contra los acantilados, y también de que toque el agua con los pies por delante. Es un poco complicado, pero creo que es parte del trabajo de un padre".