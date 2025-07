Indignación en León tras estrenar sus plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres: "A mí esto me parece discriminación"

La explanada de los Pendones Leoneses lleva varios días siendo protagonista de una gran polémica en León, causando opiniones enfrentadas, ya que recientemente se ha actualizado el diseño de las plazas de aparcamiento, reservando algunas de ellas para mujeres. Con iconos en el suelo de color rosa, que representan a una persona con vestido, se pretende "dar mayor protección a colectivos vulnerables, en cuanto a la seguridad, en una zona de intercambio de transportes", tal y como afirma el alcalde José Antonio Diez (PSOE).

Así pues, desde el Ayuntamiento de León, sostienen que esta medida se corresponde con una perspectiva de género de la movilidad, para que las mujeres tengan parking amplio, iluminado y cerca de las aceras; y evitar así posibles agresiones.

Los 'populares' no han tardado en pronunciarse al respecto de la situación, calificando la medida de "ridícula", criticando que se hayan reservado estas plazas para mujeres "como colectivo vulnerable". Si bien se trata de una medida bastante extendida en otros países, como Alemania, en España no es común este tipo de aparcamientos.

Respecto a los leoneses y leonesas afectados por el cambio, las opiniones son enfrentadas, ya que algunos defienden esta medida como preventiva para evitar ataques a mujeres, y otros la califican de discriminatoria: "En Alemania es muy común zonas de aparcamiento para mujeres en sitios más iluminados y más cercanos a las puertas de establecimientos. Aquí será porque está cercano a zona de videovigilancia, desde luego todo nos parece mal. Si no estás de acuerdo no la uses y si te pasa algo (ojalá no), no reclames después", indica una usuaria en redes sociales.

"El Ayuntamiento de León cree que es necesario dejar unas plazas reservadas para 'personas que van vestidas con un vestido rosa' o yo no me he enterado", afirma otra. "A mí esto me parece discriminación. Tengo la sensación de que vamos para atrás", lamenta otra leonesa.

A tener en cuenta

El abogado Xavi Abat aclara que estas señales son simbólicas, y los hombres también pueden aparcar en esas plazas reservadas, tal y como indica el artículo 14 de la Constitución Española: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

"Para que una ley, ordenanza u oferta laboral sea discriminatoria y no atente a la Constitución, tiene que ser proporcionada y objetiva. Tiene que estar muy justificado y muy legítimo, con unos objetivos muy claros", afirma.