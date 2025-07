Decora tu balcón y aleja a los mosquitos de casa: la planta que cada vez vemos menos y luce preciosas flores hasta el otoño

Con la llegada del verano y sus altas temperaturas, parece que el único momento en el que podemos disfrutar de la brisa que nos ofrece nuestro balcón es por la noche. Y a veces ni eso. No obstante, hay quienes declaran no disfrutar apenas de este plan veraniego por culpa de unos indeseados insectos: los mosquitos. Y seamos sinceros, para deshacernos de ellos no siempre nos apetece echar insecticida a tutiplén por toda la estancia.

Ante esta situación, existe una solución igual de efectiva, pero nada invasiva. ¿Y si te dijera que la clave está en plantar un tipo geranio? Esta planta, además de no necesitar muchos cuidados y ahuyentar los mosquitos, decora a la perfección cualquier rincón con la belleza de sus flores.

El rey de los geranios

Existe un gran debate en el mundo de la jardinería con la palabra 'geranio' y es que, aunque hace un tiempo esta englobaba a todas las plantas de este género, no obstante, a día de hoy, lo correcto es referirnos a Pelargonium. Con unas hojas mucho más aromáticas y flores que decoran cualquier rincón, este tipo de plantas se alzan como una de las opciones favoritas.

Ahora bien, si tuviéramos que quedarnos con una de ellas, sin duda alguna sería con el pelargonio citronela, precisamente por su capacidad para alejar a los mosquitos. Es su fragancia a limón, que se percibe con únicamente rozar alguna de sus hojas, las que ahuyentan a estos insectos, pues son muy sensibles a los olores.

| Fuente: Istock

Otro de sus grandes atractivos, más allá de las cualidades que ya hemos explicado, es que se trata de una variedad muy bonita que embellece tu jardín o tu balcón. La podemos encontrar con flores de diferentes tonos, desde rosas, malvas, blancas o rojas, entre otras.

A tener en cuenta

El pelargonio es una planta ideal para clima cálido, por lo que no tendrás que preocuparte por ella. Y aunque es cierto que el momento ideal para plantarla es durante los primeros meses de la primavera, todavía se considera un momento óptimo, ya que al año siguiente tendrás una planta en su máximo esplendor.

Además, se trata de una planta muy fácil de cuidar, ya que crecen bien tanto al sol, como en semisombra, y se adapta a prácticamente cualquier estancia. Lo único que debes tener en cuenta es que necesitan una tierra ligera, bien drenada y enriquecida con algo de compost.

En cuanto al riego, debe ser regular, pero moderado, ya que lo mejor es dejar que la tierra se seque un poco entre las aplicaciones para que no se encharque. Debes tener precaución en ese sentido, ya que un exceso de humedad puede provocar que se pudran las raíces.