Anticorrupción asegura que Santos Cerdán continuó "gestionando el cobro de dádivas" tras la salida de Ábalos del ministerio

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, asegura que Santos Cerdán continuó "gestionando el cobro de dádivas" meses después de la salida de José Luis Ábalos y del exasesor de éste, Koldo García, del ministerio de Transportes.

En un escrito en el que se opone a sacar del ingreso en prisión al exsecretario de Organización del PSOE y al que ha tenido acceso este periódico, Luzón considera que Cerdán siguió mostrando cierto "interés" y "mucha insistencia" en algunas adjudicaciones públicas y basa su conclusión en una conversación de Ábalos y García de noviembre de 2023 -grabada por éste último-, donde el propio exministro admitía que Santos "sigue con su línea de negocio". Según Anticorrupción, la conversación "no deja margen de duda" y deja claro que el interés de Cerdán "no se agota con la salida de Ábalos y Koldo del ministerio".

En la conversación referida, Koldo le asegura a Ábalos que "le voy a intentar pedir a Santos que me de dos obras, si me da dos obras de treinta y cinco, yo ahí consigo medio kilo fácil, y se lo voy a pedir directamente y sé a quién. Entonces, lo que me da, yo la mitad te lo voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás".

El exsecretario de Organización del PSOE aseguró en su declaración ante el Tribunal Supremo que su interés por los contratos era meramente "político" por su cargo. El Fiscal dice, sin embargo, que no hay que obviar que todas las obras a las que hace referencia la UCO "han sido adjudicadas mediante una privilegiada valoración subjetiva a la misma empresa constructora" -en referencia a Acciona-.

Su influencia tras el cese de Ábalos

La Fiscalía dice además que la "influencia" de Cerdán en el ministerio de Transportes era "conocida por los empresarios" y basa su conclusión en la declaración de uno de los empresarios vinculados con las mordidas, Pepe Ruz, quien dijo en sede judicial que tras la salida de Ábalos y Koldo del ministerio solicitó que le sentaran con "el navarro" -en referencia a Santos-.

Esta solicitud la realizó por recomendación del director de Construcción de Acciona, Justo Vicente, quien a su vez le sugirió esto porque "se lo había dicho en el PSOE". Esta reunión se produjo efectivamente y en ella, según le escribió Pepe Ruz a Koldo García en noviembre de 2022, el empresario esperaba que "en esta nueva etapa todo siga igual" a lo que Cerdán le habría contestado que "seguro que sí".

Respecto a las referidas conversaciones que grabó Koldo García y que la Unidad Central de la Guardia Civil incautó en el registro de su domicilio, la Fiscalía -en línea con lo que ya dictó el instructor del caso- considera que no solo sitúan a Cerdán "como responsable de repartir las dádivas recibidas y de solicitar su pago a los beneficiarios de tales adjudicaciones", sino que también provienen de "una fuente no manipulada" y "aparecen relacionadas con otro abundante material documental como son las conversaciones de mensajería instantánea".

Su vinculación con Servinabar

Las grabaciones, según el fiscal, no son "los únicos indicios que configuran la posible responsabilidad de Santos Cerdán" en los hechos delictivos que se le atribuyen. Asegura que el documento de compra y venta de acciones a Servinabar, una de las empresas centrales beneficiadas por el amaño de obras públicas y responsable de las supuestas mordidas, que la UCO encontró en el registro del empresario imputado Antxón Alonso no es un mero "borrador de escritura", sino que es un documento que "pone de relieve la vinculación de Cerdán" con la mercantil.

El fiscal asegura que el documento no se elevó a escritura pública para "evitar el conocimiento por terceros de la participación de Santos Cerdán en una sociedad interesada en contrataciones públicas en las que el propio Santos iba a tener una intervención directa o indirecta".

El exsecretario de Organización del PSOE aseguró en su declaración que el documento se firmó tras los malos resultados electorales del partido en las elecciones municipales dado que se estaba plantando una salida de la política. Sobre esto, la Fiscalía asegura que, de ser así, "ni comprador ni vendedor aclaran cómo y cuándo se produjo la devolución del precio ya pagado, si es que fue así".

Pagos a la fundación de Ábalos

El socio de Santos Cerdán en Servinabar y quien intermedió en los contactos de éste con EH Bildu y PNV, Antxón Alonso, negó ante el juez el pago de comisiones a la 'trama Koldo' pero reconoció que efectuó un pago a la Fundación Fiadelso del exministro de Transportes. La Fiscalía deja claro en su escrito que no parece que estos pagos hayan tenido un "carácter puntual sino periódico" y refuerza su tesis en las disculpas de Koldo García a la hija de Ábalos cuando ésta le reclama el pago. "No volverá a ocurrir", le dijo el exasesor.

Respecto a los nombramientos efectuados en el ministerio por recomendación de Santos Cerdán, la Fiscalía considera que aunque, según dicen los investigados, sea una "practica habitual" en los Gobiernos, "no puede olvidarse que Ábalos era en aquellos momentos, además de ministro, Secretario de Organización del PSOE, por lo que las responsabilidades de Santos Cerdán en este partido político no explican por sí mismas ese amplio despliegue de influencias sobre quien era entonces su superior".