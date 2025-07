Wilfredo Villegas, electricista, sobre lo que está pasando con los apagones cerca de España: "Lo primero que hay que hacer es bajar los térmicos"

Todo el mundo tiene marcado en rojo en el calendario el pasado 28 de abril de 2025. Y es que gran parte de España, Portugal y el suroeste de Francia sufrió un apagón eléctrico masivo que paralizó durante multitud de horas servicios esenciales como el transporte, hospitales, redes de comunicaciones y miles de negocios.

Aunque ya parece estar superado y la recuperación fue más rápida de lo esperado, el episodio dejó al descubierto -una vez más, incluyendo las redes- la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología.

Nuevo caso 'cerca' de España y muy reciente

Lejos de terminar las polémicas y las noticias, el pasado 4 de julio todos los medios de comunicación se hicieron eco de un apagón de gran alcance en la República Checa, que afectó a cinco de las 14 regiones del país, entre ellas Liberec, Bohemia del Norte, Praga, Oriental y Central.

Al parecer, el corte se produjo poco después del mediodía y paralizó durante horas el funcionamiento del metro, los tranvías y otros servicios esenciales, dejando incluso a personas atrapadas en ascensores. Más concretamente, más de 3,7?millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico.

En profundidad

Todo ello ha dejado claro que la prevención y la prevención son más necesarias que nunca. Y ahí es cuando entra en juego el electricista del barrio de Les Corts de Barcelona Wilfredo Villegas, que ha sido consultado por 'Clara' para tratar muy en profundidad este asunto.

A su juicio, en caso de que se repitiera otro apagón en nuestro país, lo primero que deberíamos hacer es "bajar los térmicos", porque cuando vuelve la tensión siempre viene con sobretensión. Y eso nos fastidiaría los electrodomésticos tanto a corto como a largo plazo.

Más detalles

Esta recomendación es esencial para todo tipo de electrodomésticos o aparatos eléctricos, desde televisiones o consolas de videojuegos hasta lavavajillas, lavadoras o frigoríficos. Según ha desvelado al citado medio, hoy en día "instalan un térmico que tenga protección para la sobre tensión".

Así, y solamente así, nos protegeremos ante cualquier subida de tensión. Eso sí, el problema viene cuando esta protección no existe. "Si tú no tienes un diferencial que tenga protección de sobretensión, te fastidia los electrodomésticos", ha concluido el especialista. Lo mejor es bajar los plomos, tengamos o no instalados este tipo de diferenciales.