Se pide a todos los vecinos que dejen dos frutas en el césped de su jardín durante julio: este es el motivo

Todas aquellas personas que dispongan en su casa de una zona exterior, como porches, jardines, balcones, terrazas o patios, deberán dejar dos frutas en el césped o encima de una mesa en el mes de julio. ¿Por qué? Pues porque esta es una de las épocas del año más importantes para todo tipo de aves, que van desde los gorriones hasta los mirlos, quienes tienen que alimentar a sus crías recién nacidas.

Así, para ayudar a las aves durante el verano, se recomienda a todos los vecinos dejar dos frutas para pájaros en el césped y en las mesas del jardín. Lo recomienda la Real Sociedad para la Protección de las Aves de Reino Unido (RSPB, por sus siglas en inglés), quienes respaldan la importancia de la alimentación de las aves en verano.

"No hace mucho, muchos creían que las aves de jardín solo debían alimentarse durante los meses de invierno. Sin embargo, estudios a largo plazo han demostrado que ofrecer alimento a las aves de jardín durante todo el año es beneficioso, ya que ayuda a las especies en declive y permite conocer mejor a los visitantes del jardín", indican los expertos, en declaraciones recogidas por el medio británico Express.

El alimento en forma de fruta ayudará a las aves silvestres durante el verano, para que estas puedan alimentar a sus crías. En verano es cuando las aves alcanzan su máximo en cuanto a población, por lo que el suministro regular de alimentos naturales es fundamental en su desarrollo.

Manzanas y peras

Si no sabes qué clase de frutas dejar en el jardín, lo mejor es optar por las peras y las manzanas. Con una pieza de cada tipo es suficiente para las aves, que podrán comer de forma natural y refrescarse con estos alimentos, fácil y rápido, además de económicos. Se recomienda poner las piezas de fruta en rodajas sobre el césped o en una mesa o comedero para pájaros.

"Puedes dejar restos de comida, como frutos secos, o frutas como manzanas y peras. Sin embargo, no uses nada mohoso ni salado, y si tienes perro, no dejes frutos secos; las frutas de vid, como las pasas, pueden ser tóxicas para ellos", indican desde la RSPB.

Las diferentes variedades de aves se alimentan en distintos lugares, ya que algunas prefieren "alimentarse en el suelo" en lugar de acercarse a una mesa para pájaros: "Los mirlos son demasiado grandes para acceder a la mayoría de los comederos colgantes. Para atraerlos a su jardín, lo mejor es colocar comida en una mesa para pájaros o esparcirla en el suelo", recomiendan.