La prensa británica se hace eco de la entrada en prisión del "hombre de confianza de Pedro Sánchez" y analizan la investigación por corrupción de Cerdán

Este lunes 30 de junio el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entró a la cárcel madrileña de Soto del Real tras decretar el Tribunal Supremo prisión provisional, comunicada y sin fianza. Al socialista navarro, el que fue "hombre de confianza de Pedro Sánchez" se le imputan delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

Un panorama político que no ha tardado en traspasar las fronteras. Hoy la prensa internacional se ha hecho eco de las polémicas que azotan a la política española con titulares que señalan la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán.

Los titulares británicos

The Guardian titula la noticia con "Detienen al ex mano derecha del presidente del Gobierno español en una investigación por corrupción", en la misma línea de The Times con la entrada de Santos Cerdán en el centro: "El hombre de confianza de Pedro Sánchez, en prisión por cargos de corrupción".

Con este panorama The Times señala que esto es una prueba más de la crisis de credibilidad que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, The Guardian hace hincapié los delitos que se le acusan al exsecretario y cómo la situación le obligó al Presidente "exigir su dimisión y pedir disculpas a los votantes". Todo ello sin pasar por alto que Sánchez pasara por alto la opción de convocar elecciones generales anticipadas.

En un tono más económico, el Financial Times comenta la entrada en prisión de "uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez" hace que "aumente la presión sobre el líder español, que también está a la defensiva a nivel internacional después de negarse a aceptar un nuevo objetivo de gasto de la OTAN la semana pasada".

El medio hace un repaso al resto de casos que rodean al presidente: "Un exministro de Sánchez está involucrado en la misma investigación por sobornos que Cerdán (...) Se están llevando a cabo investigaciones separadas por corrupción o faltas de conducta contra la esposa, el hermano y el fiscal general del primer ministro, quienes niegan haber actuado mal", siguen explicando las páginas.

'Cruzan el charco'

No son los únicos medios que analizan al detalle la delicada situación en la política del ejecutivo de Sánchez. El Miami Herald señala el caso con una mención al Caso Koldo: "Sexo, corrupción y cintas: el escándalo sacude al gobierno socialista español".

Más en profundidad el diario pone el foco en los tres políticos de la trama: "En el centro de este escándalo están tres hombres: el exministro de Transportes José Luis Ábalos; Santos Cerdán; y Koldo García, su hombre de confianza que supuestamente manejaba el dinero sucio".

Aquí el contenido de las grabaciones de la UCO deja de manifiesto que "Koldo y Ábalos son captados hablando con crudeza sobre las mujeres que supuestamente contrataron para fiestas privadas, clasificándolas por sus habilidades sexuales, discutiendo cómo dividirlas y haciendo referencia a sus nacionalidades", sentencian.

Por su parte, Bloomberg, también estadounidense, ha recalcado la posición de la oposición al pedir a Sánchez su dimisión y analiza a la coalición de gobierno: "Se enfrenta a las consecuencias políticas de un apagón informativo inexplicable".

Estas peticiones, que también ha hecho por activa y por pasiva Alberto Núñez Feijoo, son recogidas también por Reuters.