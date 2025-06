El mejor drive de Roger Federer: una apuesta que le mantiene como milmillonario tras dejar el tenis

Roger Federer lleva casi tres años retirado de las pistas. Su recuerdo es imborrable y su legado perdurará para siempre. No solo por sus 20 títulos de Grand Slam, sino por el ejemplo que fue como deportista y lo brillante en su juego, con golpes para la historia, como por ejemplo su típico drive o su imposible revés a una mano. Un tenista único que, además, ha sabido reconducir su nueva vida, centrada en los negocios, gracias al impulso que ha recibido por parte de las marcas.

El de Basilea siempre ha sido un filón para la publicidad. Su imagen como deportista fue generando cada vez más importancia con el paso de los años plasmándose en acuerdos cada vez más suculentos. El primero de ellos fue el de Nike, con el que estuvo recibiendo 10 millones de dólares al año durante 20 años. Fue uno de los matrimonios más duraderos en la historia del deporte y el marketing e incluso llegó a contar con un logo "RF" que registró la propia marca estadounidense.

Sin embargo, en 2018 se rompió la relación entre el tenista y Nike. Fue en cambio cuando el suizo dio un golpe maestro. A sus 37 años, Federer firmó con la marca japonesa Uniqlo para una década a razón de 300 millones de dólares, incluso si dejaba de jugar. Era un negocio redondo. Este acuerdo le permitió al suizo vestir la ropa de la marca, tanto en torneos como en eventos públicos, y significó además ser uno de los contratos de patrocinio más lucrativos de la historia del deporte.

En esos momentos, Roger Federer también ingresaba dinero por sus acuerdos con Rolex (8 millones al año), Barilla (8 millones al año), Moet & Chandon (6-8 millones al año), Sunrise (7), NetJets (6), Mercedes-Benz (5), Lindt (4), Credit Suisse (2), Wilson (350.000 dólares). Todos estos contratos con las marcas le colocaban como un habitual de las listas de los deportistas mejor pagados, a pesar de que ha habido años en los que no participó prácticamente por culpa de las lesiones: en 2020 disputó únicamente seis partidos y en 2021 fueron solo 12.

En resumidas cuentas, Federer, que en sus 24 años como profesional alcanzó los 130,5 millones de dólares por el tenis, se convirtió en milmillonario superando la barrera de los 1.000 millones de ganancias durante toda su carrera y codeándose con históricos deportistas de la talla de Michael Schumacher (1.130 millones), Lionel Messi (1.140), LeBron James (1.170), Floyd Mayweather (1.200), Cristiano Ronaldo (1.240), Jack Nicklaus (1.380), Arnold Palmer (1.500), Tiger Woods (2.100) y Michael Jordan (2.620), según una lista de Sportico en noviembre de 2021. Y todo gracias a la publicidad.

Un patrimonio que ronda los 1.300 millones

Pero el acuerdo que mantiene su fortuna por encima de los 1.000 millones es el que realizó gracias a su esposa con la prometedora marca suiza On. Fundada en 2010, On se dio a conocer como una zapatilla de running de alta gama y Federer pudo encontrar un patrocinador de calzado, algo que no tenía con Uniqlo, ya que la marca nipona no fabrica zapatillas.

Su acuerdo, tal y como reconoció su cofundador Olivier Bernhard, fue más allá del típico contrato comercial entre deportista y marca. "Lo que Roger y nosotros estamos haciendo no es el tradicional patrocinio de atletas", dijo en una entrevista al periódico suizo Neue Zürcher Zeitung. Y tenía razón, ya que más tarde se dio a conocer que Federer se unió a la marca como inversor, con un acuerdo por el cual el suizo compró aproximadamente el 3% de las acciones de On Holding AG, aparte de dedicar tiempo en su laboratorio a diseñar su propio calzado.

Y los años han terminado dándole la razón al de Basilea. On ahora vale cerca de 17.000 millones de dólares, lo que eleva la participación de Federer al menos 500 millones de dólares, según Bloomberg.

Con esto, su patrimonio neto ronda los 1.300 millones de dólares, manteniéndolo a mitad de 2025 como uno de los deportistas con mayor fortuna y tan solo superado por Tiger Woods (1.400 millones), LeBron James (1.500) y Michael Jordan (3.500).