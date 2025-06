Así es Alligator Alcatraz, la nueva cárcel rodeada de caimanes que ha abierto Trump en Florida

El Gobierno de Florida ha puesto en marcha, junto con la administración de Donald Trump, la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes, dentro del aeródromo del parque nacional de los Everglades, que recibe el nombre de Alligator Alcatraz, que se puede traducir como el 'Alcatraz de los Caimanes', una apertura que costará al estado americano unos 450 millones de dólares al año para su funcionamiento.

James Uthmeier es el fiscal general del estado de Florida, considerado aliado de Trump, quien ha puesto en marcha la construcción de este nuevo centro para inmigrantes en los Everglades, al considerar que en esta zona no va a hacer falta poner muchas medidas de seguridad para evitar fugas, ya que está rodeado de fauna peligrosa, incluidos caimanes y pitones, tal y como recoge The New York times.

Con esta nueva incorporación a los planes de Trump en contra de la inmigración, se consigue añadir un total de 5.000 nuevas camas, repartidas entre el nuevo centro y, también, entre otros más pequeños, mejorando las previsiones del presidente estadounidense que, hasta ahora, está teniendo dificultades para cumplir sus objetivos de deportaciones masivas.

De hecho, como recoge el citado medio estadounidense, desde que Trump asumió el cargo, ya ha enviado a migrantes a Guantánamo, símbolo de los peores enemigos de Estados Unidos, y a una megaprisión en El Salvador. Ahora, el trío se completa con la nueva Alligator Alcaraz.

Plazos y fechas para la nueva cárcel

Sin embargo, los plazos todavía son confusos, puesto que no se sabe el tiempo que llevará reacodicionar la nueva cárcel para inmigrantes: "Tengo entendido que existe la intención de empezar a trabajar en la zona el lunes", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. "No ha habido tiempo suficiente para discutir a fondo estos asuntos, y le agradecemos su atención a estas preocupaciones debido al rápido ritmo de los esfuerzos del estado", añadió, en declaraciones recogidas por el citado medio.

Por el contrario, McLaughlin, la portavoz del DHS, indicó que el objetivo es que, al menos, algunas de las tiendas estén en funcionamiento en julio.

El gobierno de Trump retiene actualmente a unos 55.000 migrantes, lo que implica un aumento respecto al final del Gobierno de Biden, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) retenía a unas 40.000 personas.