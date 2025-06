Los chinos se van de España ante el deterioro de la calidad de vida y la economía: "Han detectado un cambio"

Sí, ahora sí parece que los ciudadanos chinos están abandonando España. Hace pocos meses, este mismo diario publicaba que los bazares chinos estaban desapareciendo poco a poco ante la transformación que está sufriendo la economía. Sin embargo, esta tendencia no parecía estar provocando una marcha de los ciudadanos chinos, sino que simplemente se estaba produciendo un cambio en sus negocios. Pues con la ventaja que otorga el paso del tiempo, todo hace indicar que los chinos también han comenzado a abandonar España, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La causa más probable está el deterioro de las condiciones de vida y de la economía a nivel 'micro'. Aunque la economía crece, vivir hoy en España es mucho más caro. Un precio de los inmuebles al alza (tanto alquiler como compra), unos ingresos o salarios reales estancados, una competencia creciente y las trabas al comercio internacional (los chinos importaban muchos bienes que vendían en sus tiendas) podrían estar detrás de esta llamativa tendencia.

Aunque los datos aún son un tanto débiles, en los últimos trimestres de la Estadística Continua de Población se ha podido ver cómo la emigración de los ciudadanos chinos ha ido creciendo poco a poco. En el primer trimestre de 2025, el INE reveló a través de esta estadística la salida o emigración de 3.600 chinos, mientras que por el lado de las entradas no aparecen entre las diez primeras nacionalidades con mayor volumen. La tendencia muestra un incremento en los tres últimos datos publicados: en el tercer trimestre de 2024, las salidas fueron de 1.500 chinos, una cifra que pasó a 3.200 en el cuarto trimestre y que asciende a los 3.600 de los primeros tres meses de 2025. Por el contrario, no aparecen llegada de ciudadanos chinos a España entre las diez primeras posiciones que publica el INE de forma trimestral (la evolución del conjunto del año se publica de forma anual).

Esta es una tendencia que se podía vaticinar. Frente al crecimiento de los años 2000 y poco después, cuando la población china en España aumentaba cada año a doble dígito porcentual, en los últimos años, con datos completos se han producido aumentos que rondan solo el 3%. La imparable mejora de la economía china junto al estancamiento de España (el PIB agregado crece mucho, pero la economía familiar e individual tiene más problemas) podrían estar detrás de este parón en la llegada de chinos.

Los negocios principales de este sector de la población están sufriendo una creciente competencia y transformación, lo que ha forzado a miles de chinos a reinventarse o buscar suerte en otro lugar. España y sus condiciones de vida han cambiado drásticamente. Pese a que la economía en términos agregados no ha parado de crecer (salvo la caída del covid) en los últimos años, los alquileres se han disparado más de un 70%, según datos de Idealista desde 2014, no hace falta señalar que los sueldos no han subido a ese ritmo.

Un dato realmente revelador lo aporta el Banco Internacional de Pagos (BiS por sus siglas en inglés), que en su vasta base de datos muestra que el precio real (después de descontar la inflación) de la vivienda en España se ha disparado un 42% de media desde el cuarto trimestre de 2013 (cuando el precio tocó suelo tras la crisis) hasta el cuarto trimestre de 2024. Mientras tanto, los últimos datos de salarios reales muestran un estancamiento o incluso un descenso en términos reales cuando se analiza la renta disponible.

La economía de España ya no es el mismo escenario que hace 20 años, pero también ni siquiera que hace 10 años. Incluso después de la crisis de 2008 que arrasó la economía de España se veían oportunidades. La propia crisis del mercado inmobiliario hizo de España un país relativamente asequible que ofrecía condiciones favorables para emprender: Los alquileres eran baratos, la comida y otros bienes básicos también tenían precios relativamente bajos, poca competencia en sectores como el comercio al por menor y una economía donde la demanda solo podía ir hacia arriba. Hoy todo es diferente. El aumento de la inflación, el encarecimiento del alquiler de locales y los cambios en el consumo están reduciendo o directamente acabando con la rentabilidad de muchos pequeños negocios.

La influencer emily_chinita_oficial, que cuenta con 430.000 seguidores en la red Tik Tok, asegura que ella está contemplando esta situación dentro de su entorno (amigos, familia, amigos de amigos...). Según su visión, los ciudadanos chinos son especialmente sensibles a los cambios económicos, sociales y fiscales de los países donde residen. "Son expertos en detectar oportunidades, pero también señales de advertencia", dice Emily. Los chinos están detectando que España y su economía ya no ofrece una calidad de vida que la del pasado.

Muchos ciudadanos chinos llegaron a una España que era una economía 'barata' en términos de asequibilidad hace décadas para abrir restaurantes y enriquecer la cultura y la gastronomía española con su deliciosa cocina. La china fue una de las primeras cocinas en irrumpir con carácter popular en las calles de media España. Sin embargo, ser el primero solo te garantiza el éxito durante un tiempo. A medida que la 'cocina' y la gastronomía comenzaron a ganar popularidad en la sociedad española, el restaurante chino empezó a quedar desfasado (la competencia era cada vez mayor). Ese fue el primer punto de inflexión para muchos negocios chinos que reconvirtieron sus restaurantes en tiendas de alimentación, bazares o cambiaron la comida china por el sushi (en pleno auge). En esa transición parece que una parte de los chinos está decidiendo marcharse.

Una nueva reconversión

Los bazares chinos son los que están sufriendo el golpe y aunque se puede producir una transformación o reinvención, los alquileres y los costes de los insumos ya no son los mismos que en el pasado. El consumidor español está empezando a mostrar una propensión creciente al consumo de servicios frente a los bienes, dejando a los bazares chinos en un mal lugar. Además, todo hace indicar que la calidad y la sostenibilidad de los bienes empieza a imponerse poco a poco frente a la cantidad y el precio. Esta es una evolución lógica que suele presenciarse en las sociedades que son cada vez más ricas. Además, el modo de consumir también está variando: Amazon, Temu, Alibaba... están imponiéndose, relegando a un segundo plano al establecimiento físicos.

De este modo, los autónomos de nacionalidad china están reorientando sus negocios hacia actividades del sector servicios, un sector con una enorme competencia y que cambia rápidamente, lo que complica sobremanera la supervivencia. Tras más de dos décadas contribuyendo a la economía española, especialmente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ante la desaparición del comercio tradicional, los emprendedores chinos se tienen que reinventar o morir.

Así, mientras que en los primeros años de su llegada a España centraban sus actividades en el comercio de proximidad, como bazares, tiendas especializadas en bienes de bajo valor añadido y restaurantes de comida china, los autónomos procedentes del gigante asiático han puesto en marcha en los últimos años otros tipos de establecimientos más especializados. Sin embargo, parece que en el transcurso de esta transformación algunos están optando por dejar España. Hoy es imposible saber donde están yendo, pero no sería descabellado pensar en una 'vuelta a casa'. Aunque la economía no está para 'tirar cohetes', con un crecimiento del PIB del 5% y una escasez de mano de obra, la vuelta a China parece una opción relativamente lógica.

Los que se quedan en España han tenido que reinventarse a marchas forzadas abriendo negocios como salones de belleza, tiendas de moda, restaurantes de alta cocina, de sushi, y complementos, comercios tecnológicos, bares de comida española (marisquerías o establecimientos de raciones y tapas), y servicios profesionales como academias, agencias de viajes o asesorías. "Ante la desaparición del pequeño comercio tradicional, que ha afectado también a los negocios de autónomos de origen chino, estos se han visto obligados a readaptarse y reinventarse. En lugar de seguir con la misma fórmula, han sabido orientar sus esfuerzos hacia el sector servicios, que es ahora el principal ámbito donde están consolidándose las nuevas actividades económicas", subrayaba en un comunicado el presidente de UPTA, Eduardo Abad en el mes de abril.