La planta para casa que florece todo el año y aguanta perfectamente el calor del verano

Las plantas dan alegría y color a las casas y jardines, sin embargo, no todas son adecuadas o fáciles de cuidar, y lo más importante, no todas florecen durante el año, sino que muchas de ellas varían a lo largo del tiempo. Hay una planta que cuenta con todas estas características, además de que no requiere mucho cuidado, lo que la hace perfecta para esta temporada de verano: se trata del dianthus, también conocido como clavelina o clavel chino, tal y como explica el horticultor Ángel Illescas Nombela (@angel_illescas_).

Sus colores son muy vivos y variados, con tonos rosados, blancos y rojos; y pertenece a la familia del clavel. Respecto a su aguante frente a variaciones térmicas, el horticultor aclara las dudas: "Aguanta perfectamente las heladas, aguanta perfectamente las altas temperaturas y encima florece tanto con frío como con calor".

Esto significa que se trata de una planta todoterreno, apta tanto para interiores como para jardines y terrazas, ya que solo necesita que se conozcan algunos trucos para conseguir esas hermosas flores durante todo el año.

Cómo hacer que florezca todo el año

Una vez pierda las flores, es esencial podar sus tallos, a 2 dedos de la maceta o del suelo. Así, rápidamente la planta comenzará con su regeneración, volviendo a sacar sus coloridas flores, ya que florece mucho más rápido que el clavel convencional.

Ese ciclo se debe de repetir cada vez que pierda sus flores, sin embargo, no es lo único a tener en cuenta. "Sin abono no van a florecer bien", recuerda, ya que insiste en que no solo es necesario el agua, sino que el abono determinará su aspecto.

Respecto a su regado, se trata de una planta que soporta bien la sequía, por lo que "si se nos olvida regarla en verano 2 días no pasa nada", eso sí, lo recomendable es regar unas 3 o 4 veces a la semana en verano (y 1 o 2 en invierno).