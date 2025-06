Uno de los causantes del cáncer de pulmón entre los no fumadores podría estar dentro de casa

Se suele pensar que el cáncer de pulmón es algo exclusivamente asociado a los fumadores, pero las personas no fumadoras también pueden desarrollar este tipo de cáncer, aunque por otros motivos. Si bien ser fumador pasivo (es decir, no fumar pero estar rodeado de personas fumadoras) puede incrementar hasta un 30% de desarrollar la enfermedad, hay otra causa que se sitúa en primera posición: el principal motivo de cáncer de pulmón entre las personas no fumadoras es el gas radón.

Así lo explica la farmacéutica Elena Monje (@infarmarte), que indica que este gas no es solo la principal causa de este tipo de cáncer entre los no fumadores de España, sino que se puede acumular en las casas sin darnos cuenta: "El radón es un gas radiactivo que se origina naturalmente al descomponerse el uranio en el suelo y las rocas".

Este gas no se puede ver ni oler, a pesar de estar presente en muchos espacios de España, por eso, es fundamental renovar el aire de nuestra casa con frecuencia, con el fin de liberar este gas y evitar que pueda causar un daño en los pulmones.

Para ello, una solución sencilla que puede cambiar esta situación es ventilar la casa: abrir las ventanas frecuentemente, dejando que entre aire de la calle y salga este gas, puede disminuir significativamente las probabilidades de desarrollar a largo plazo esta enfermedad.

Cabe destacar que muchas de las nuevas construcciones cuentan con mecanismos con protección antirradón, pero en las edificaciones más antiguas este problema es más común de lo que parece.