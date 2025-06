Jonathan Citadino, experto en jardinería: "A partir de aquí es cuando hay que echarle la primera fertilización con potasio y fósforo"

No hay nada más satisfactorio que tener diferentes variedades de plantas en el jardín o en la terraza y, con el tiempo, ver como crecen y echan sus flores, una forma de decorar y aromatizar el entorno exterior de la vivienda. Ejemplo de ello son los pensamientos, una de las plantas con flor más apreciadas gracias a sus vivos colores y su sencillo proceso de crecimiento.

Sin embargo, si has probado a plantar pensamientos en tu jardín y has acabado con gran frustración porque la planta no termina de germinar y dar sus flores, puedes seguir el proceso completo compartido en Instagram para de tal modo que tus semillas se conviertan en bellas y coloridas flores.

Lo primero que hay que hacer es adquirir las cápsulas con las semillas, las cuales habrá que cosechar una vez que estén abiertas. "Usa un semillero de 12 cavidades con un sustrato esponjoso que no tenga tierra negra", indica el experto en su publicación, donde añade que hay que poner las semillas casi en la superficie del semillero y cubrirlas con otra fina capa de sustrato.

"Aproximadamente, a los siete días germinarán las primeras hojas y comenzará su crecimiento", explica. Tal y como se ve en el vídeo, a los 10 días, la planta ya ha brotado, dando las típicas hojas verdes de esta planta. "Durante este tiempo, el semillero estuvo ubicado en un lugar iluminado con un poquito de sol directo", añade.

Hay que saber que, según va creciendo la planta, habrá que ir sacándola del semillero y cambiándola de maceta por una de mayor tamaño, según lo vaya pidiendo: "En este proceso, usamos como maceta final una de seis pulgadas (15 centímetros), ya que los pensamientos no son plantas que requieran demasiado espacio".

"Aproximadamente, a los 30 días las plantas empezarán a brotar con sus primeros botones y, a partir de aquí, ya hay que echarle la primera fertilización con potasio y fósforo", concluye como último consejo justo antes de mostrar las macetas con sus propias flores de pensamiento, que saldrán alrededor de 40 días tras el inicio del proceso.