Tormentas en Aragón: las primeras estimaciones apuntan a daños por valor de ocho millones

Los trabajos para la recuperación de los daños continúan en los 12 municipios de la provincia de Teruel y Zaragoza afectados por las fuertes tormentas del pasado viernes con el fin de paliar todos los daños materiales que se han producido y que se cifran en ocho millones de euros, según las primeras estimaciones que ha dado a conocer el Gobierno de Aragón.

De esta cuantía, alrededor de seis millones de euros se corresponden con infraestructuras, mientras que el Instituto Aragonés del Agua ha calculado unos dos millones de euros en daños. No obstante, son cifras que podrían ser mayores, puesto que se sigue trabajando todavía en la zona y además se han producido también importantes desperfectos en las viviendas, negocios y granjas agrícolas y ganaderas.

Para continuar con los trabajos, se han movilizado a 288 personas entre personal técnico, brigadas forestales, sanitarios, bomberos, voluntarios de protección civil y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En estos momentos, se ha recuperado la luz en prácticamente todos los municipios afectados y se continúa para garantizar el suministro de agua que todavía falta en algunas localidades, a pesar de las obras de emergencia por valor de un millón de euros que está realizando el Instituto Aragonés del Agua. También continúan todas las labores de limpieza y baldeo de calles y la recogida de restos en localidades como Letux, Azuara, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros y Almonacid de la Cuba.

Igualmente, los trabajos se están acometiendo para recuperar las infraestructuras viarias como es el caso del puente de Belchite y la A-15-06, mientras que está previsto que en los próximos días se adjudiquen las obras para el puente largo, el más cercano a Azuara.

En el plano sanitario, también se han adoptado medidas para prestar asistencia sanitaria hasta que se restablezca el servicio ordinario. De este modo, desde el domingo, el 061 mantiene dos dispositivos activos. Es el caso de la Unidad de Soporte Vital Avanzado en Letux junto al PMA, con médico, enfermero, técnico y conductor, y que está equipada para intervención en incidentes con múltiples víctimas.

También se ha dispuesto una Unidad de Soporte Vital Básico en Azuara con dos enfermeros, técnico y conductor, que está preparada para atención prolongada y cuenta con equipamiento de carpa, camillas, agua potable y equipos de comunicación, entre otros.

Hasta la zona afectada igualmente se han desplegado dos secciones de la UME con maquinaria pesada de retroexcavadoras, volquetes y minicargadoras, así como efectivos de bomberos de Zaragoza y Teruel. Se cuenta con 12 nodrizas para suministrar agua potable, entre otros elementos del dispositivo diseñado en el que participan más de 30 voluntarios de agrupaciones comarcales y Cruz Roja, entre otros.

Estado de los trabajos

Entre los pasos dados para reparar los daños de las tormentas están los trabajos en la red de abastecimiento en Vinaceite, Azaila y Almochuel para disponer de una conducción provisional. También se va a acometer una instalación definitiva fuera del cauce con una dotación de 375.000 euros, según explican desde el Ejecutivo aragonés que apuntan a su vez la reconstrucción de pozos de bombeo y sistemas eléctricos.

Además, en Almonacid de la Cuba se están instalando las conducciones provisionales para que se pueda restablecer el suministro. Se espera que el próximo martes este municipio tenga agua ya de forma provisional. Tuberías provisionales también se están instalando en Belchite, que estarán listas en entre seis y ocho días, abasteciéndose en la actualidad los propios pozos.

En el caso de La Zaida, ya se ha repuesto el servicio de forma provisional y se va a construir un pequeño puente para sostener las tuberías de forma definitiva, mientras que en Letux se trabaja en activar la captación con un grupo electrógeno. Finalmente, en Villar de los Navarros se ha limpiado el depósito y, en Azuara, se espera poder bombear agua a los depósitos de forma provisional desde mañana.

Ayudas con rapidez

El Gobierno de Aragón sigue trabajando en el decreto ley por el que este viernes en Consejo de Gobierno se aprobarán las ayudas a las personas físicas, empresas y los propios municipios afectados por las tormentas para lo que se va a disponer de un equipo administrativo para facilitar la gestión, especialmente a las personas mayores, y que el proceso sea efectivo para que las ayudas se puedan recibir ya a lo largo de la semana que viene.

Desde la Diputación Provincial de Zaragoza también se han dado pasos como el despliegue de efectivos de bomberos y del Servicio de Carreteras para trabajar en la zona. En el día de hoy, los grupos políticos en esta institución han aprobado, en Junta de Portavoces, una declaración institucional en la que se pide al Gobierno de España la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para los municipios afectados.

Además, se solicita que se tramiten de forma urgente las ayudas establecidas para este tipo de catástrofes con el fin de que los fondos puedan llegar tanto a particulares como a los ayuntamientos de la manera más rápida posible.

Desde la DPZ, su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado que se va a habilitar un crédito extraordinario de cinco millones de euros para hacer frente a los daños causados en infraestructuras urbanas y caminos agrícolas y otro de tres millones de euros para el arreglo y reparación de emergencia de infraestructuras varias como el puente de Almochuel.

Explicaciones

Y también en el día de hoy, desde el PSOE, el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el fin de que informe sobre su ausencia durante tres días y de la tardanza en activar el nivel 2 de alerta para que la UME actuara desde el principio.

Sabés ha criticado esa ausencia durante el fin de semana de Azcón, que el presidente ha justificado por estar en una boda a 1.000 kilómetros de distancia y no tener un Falcón. "Queremos saber qué hizo Azcón durante estos tres días, por qué no cambió su programación de ese fin de semana cuando la prioridad era estar con la gente y con todas aquellas personas que estaban sufriendo las afecciones de una fuerte tormenta; queremos saber qué paso para que no acudiera a la zona hasta el lunes, porque nos está recordando más a la reacción que hubo en Valencia con la dana", ha indicado.

El socialista, que ha dado una rueda de prensa por este motivo, ha recordado que los responsables institucionales de Delegación del Gobierno en Aragón y de la Diputación de Zaragoza, estuvieron atendiendo y poniendo en marcha mecanismos de ayuda ante una situación de emergencia.