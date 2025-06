El milagro de Ramesh tras la tragedia de Air India, el único superviviente del accidente: "Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor"

El vuelo AI171 de Air India que viajaba desde Ahmedabad, en el oeste de India, a Londres se ha estrellado este jueves apenas diez minutos después de despegar, con un total de 230 pasajeros (169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense), además de doce tripulantes. Todos ellos han fallecido, pero "hay buenas noticias para un superviviente", ha dicho el ministro del Interior de India, Amit Shah, refiriéndose a la única persona que ha logrado salir viva del accidente.

Se trata de Vishwash Kumar Ramesh, quien ha afirmado este viernes desde la cama del hospital que todavía no se puede creer cómo ha podido salir airoso de esta tragedia: "Por un momento sentí que yo también iba a morir, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, me di cuenta de que estaba vivo. Todavía no puedo creer cómo sobreviví", ha relatado a la cadena india de televisión DD News, como recoge Europa Press.

"No puedo creer cómo salí vivo de aquello"

"No puedo creer cómo salí vivo de aquello", ha insistido este hombre de 40 años, quien ha explicado que al poco de despegar el avión sintió que se quedaba "atascado en el aire" antes de que las luces de emergencia comenzaran a parpadear, para después de repente chocar contra un edificio.

Ramesh, que ha recibido este viernes la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, ha relatado a los medios que logró salir a través de una apertura en el fuselaje: "Conseguí desabrocharme el cinturón, empujar con el pie una apertura en el fuselaje y salí a rastras", ha contado.

"Vi morir a gente delante de mis ojos"

"Vi morir a gente delante de mis ojos. A las azafatas y a dos personas que vi cerca de mí. Salí de entre los escombros", ha recordado el superviviente, quien estaba sentado en el asiento 11A, junto a una de las salidas de emergencia.

"Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", declaró Ramesh al medio indio Hindustan Times, en declaraciones que ha recogido EFE.

Esta historia de su supervivencia fue confirmada visualmente por canales de noticias indios, que difundieron imágenes de un hombre con una camiseta blanca ensangrentada y pantalones oscuros, coincidente con las fotografías de Ramesh, caminando con dificultad mientras era asistido por personal médico.

Su hermano también viajaba en el avión

Actualmente, este único superviviente permanece ingresado en el Hospital Civil de Ahmedabad, donde también pudo informar de que su hermano también viajaba en el avión, una fila delante de él, y pidió ayuda para encontrarlo.

Por su parte, las autoridades han iniciado un complejo proceso de identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN, mientras los investigadores buscan las cajas negras para esclarecer las causas del siniestro.