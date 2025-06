Los pediatras alertan: la pornografía es la principal fuente de educación sexual en los adolescentes españoles y provoca graves consecuencias

La Asociación Española de Pediatría (AEP), en el marco de su 71º Congreso Nacional, advierte de los peligros del acceso a la pornografía como fuente principal de información sexual entre adolescentes ya que contribuye a perpetuar relaciones desiguales y degradantes y aumenta la probabilidad de relaciones sin protección y de ser víctima de acoso cibernético y violencia sexual y por ello aboga por mecanismos de control en el acceso.

En palabras de la autora del estudio 'Consentimiento sexual en la adolescencia. Influencia del consumo de la 'nueva pornografía' en la toma de decisiones', Ester Barrios Miras, vocal del Comité de Bioética de la AEP, "la carencia de educación afectivo sexual integral, centrada en identidad y orientación sexual, valores y respeto al otro; unido a la exposición temprana a la pornografía, que normaliza un trato ofensivo, vejatorio y con un consentimiento ausente, pone en riesgo a la infancia y adolescencia, que adquiere conocimientos y desarrolla conductas sexuales inapropiadas". Para la experta, "educar es dotar de espíritu crítico a la persona. El silencio también educa".

En España, según datos del Instituto de la Juventud, la media de inicio de las relaciones sexuales se sitúa en los 16,2 años, mientras que la masturbación comienza en torno a los 12 años y la práctica del sexo oral a los 14,2 años y han recalcado que a pesar de los prejuicios que aún existen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos estudios científicos subrayan que la educación sexual "no fomenta conductas sexuales precoces, sino que permite tomar decisiones informadas y responsables".

Desde la AEP se defiende por ello la importancia de incorporar mensajes claves sobre sexualidad como parte de la atención pediátrica desde edades tempranas. "Los pediatras tienen una oportunidad de oro para educar en sexualidad desde la consulta, de forma natural y respetuosa, desde que los niños tienen uso de razón", ha afirmado la psicóloga Ana Lombardía durante su intervención en el congreso, donde ha presentado la ponencia "Hablemos de sexo: afectividad y sexualidad en las consultas de pediatría".

Uno de los estudios citados en el congreso, Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education, publicado en el Journal of Adolescent Health, ofrece un análisis exhaustivo de investigaciones realizadas durante los últimos 30 años sobre la educación sexual integral.

El informe concluye que la implementación de programas de este tipo en diversos niveles educativos contribuye a reducir las conductas sexuales de riesgo, como el inicio temprano de la actividad sexual y el número de parejas sexuales, y fomenta el uso de métodos anticonceptivos.

El estudio reafirma, además, la hipótesis de que la educación sexual integral en etapas tempranas permite establecer una base sólida de conocimientos y actitudes saludables antes de que los jóvenes se enfrenten a decisiones relacionadas con la sexualidad.

El entorno de la consulta pediátrica ofrece un contexto de confianza para ir introduciendo algunos mensajes clave. "La educación sexual no es solo dar charlas: a veces con acciones ya se está educando, como por ejemplo llamando a los genitales por su nombre, sin diminutivos o apelativos que sugieran tabúes; o pidiéndoles permiso para ser palpados en las revisiones, haciéndoles sentir cómodos en todo momento y dando a entender que ellos son los únicos dueños de su cuerpo", añade la especialista en sexología.

Dada la limitación de tiempo en las consultas de pediatría, Lombardía propone ofrecer esta educación de manera transversal con folletos, recomendaciones de libros y preguntas básicas: "Siempre es mejor que reciban información de calidad y contrastada a que busquen por su cuenta en internet o a través de la pornografía".