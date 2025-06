La ultraderecha hace caer al Gobierno de Países Bajos: Wilders abandona a sus socios de coalición

Geert Wilders, líder holandés de ultraderecha, confirmó este martes que abandonaba la coalición cuatripartita conservadora que conformaba el gobierno de Países Bajos, lo que hizo caer al Ejecutivo. Wilders ostentaba la mayoría en esta alianza, pero sus desacuerdos en materia de las políticas de asilo para personas migrantes hizo que el líder ultra abandonase su cargo y abocar así al país a unas posibles elecciones anticipadas.

Está previsto que el gabinete neerlandés se reúna a las 13.30 de este martes para abordar el camino a seguir tras este abandono. La coalición cuatripartita, liderada por el partido de ultraderecha Libertad, encabezado por Wilders, duró aproximadamente un año.

La marcha del líder se debe a que sus tres socios de coalición se negasen en rotundo a aceptar sus planes para frenar la migración. Entre esas líneas estaban las de cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo y la supresión temporal de la reunificación familiar y el entorno de los solicitantes de asilo de Siria.

Según Wilders, el Partido por la Libertad "prometió implementar una política de asilo más estricta de la historia", aseguró en una entrevista televisiva este martes. El hecho de que sus socios de gobierno se negasen a apoyar sus iniciativas, dijo, es lo que le llevó a abandonar la coalición.

"No me quedó otra opción que decir que retiramos nuestro apoyo a este gobierno; le hice saber al primer ministro que retiramos nuestros ministros del gabinete y que no podemos asumir ninguna otra responsabilidad por esto", aseveró.

En su cuenta de la red social X -antes Twitter-, Wilders confirmó que sus socios de coalición no estaban dispuestos a aceptar estas propuestas sobre como detener la migración en búsqueda de asilo en los Países Bajos y que les exigió apoyo inmediato la pasada semana.

"No hay firmas bajo nuestros planes de asilo. El PVV (por sus siglas en holandés) abandona la coalición", sentenciaba el líder ultra en su publicación. Según sus propias informaciones, ya se lo habría notificado al primer ministro, Dick Schoof, que todos sus ministros dejarían el Gobierno.

Pero esta no es la primera vez que temas como la migración hacen caer a un Ejecutivo en Países Bajos. En 2023, el anterior gobierno, encabezado por Mark Rutte, se desmoronó por este mismo asunto. En este caso, se estableció un gobierno en funciones que estuvo durante cuatro meses antes de celebrar unos comicios anticipados.

Los socios de coalición se deshicieron en críticas ante esta decisión de la ultraderecha de dejar el Gobierno. El líder del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, Dilan Yesilgöz, calificó esta decisión del utraderechista de "egoísta", reiterando que estaba priorizando sus intereses frente a la estabilidad política del país. "Geert Wilders no prioriza a Holanda, se prioriza a sí mismo", dijo.

Por su parte, Caroline van der Plas, líder del partido de los Agricultores, que también está en el Gobierno, dijo en su cuenta de X -antes Twitter- que la decisión de Wilders era una "acción kamikaze imprudente". Asimismo, reiteró que "ha tirado por la borda" su posición de fuerza dentro del Gobierno.

Políticas migratorias como base de campaña

El partido de Wilders obtuvo una muy sorprendente victoria electoral en las elecciones parlamentarias de 2023 gracias a sus promesas de reducir la migración en el país, tal y como hacen el resto de partidos de ultraderecha en Europa. Según argumentaban en la campaña, la migración en Países Bajos "es insostenible".

En el mes de noviembre del año pasado, el ejecutivo cuatripartito anunció una serie de medidas que calificaron de "emergencia" para rebajar la presión en su sistema de asilo, en el que ampliaban sus controles fronterizos que devolverían a Alemania y Bélgica a aquellas personas migrantes que estaban en situación irregular y a los solicitantes de asilo de otros países europeos.

Pero a Wilders estas medidas le parecían insuficientes, ya que aseguraba que la migración es "un problema serio" y que no "pinta bien". Por eso, el lunes de la pasada semana, el líder de la ultraderecha presentó un plan de diez puntos con medidas de cierre de fronteras y la repatriación de los sirios con permisos de residencia de carácter temporal.

Estas premisas las remitió al Consejo de Ministros bajo la amenaza de que si no se endurecía todavía más la política migratoria del país "en pocas semanas", abandonaría el Ejecutivo de coalición, y así lo hizo.

