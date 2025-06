Los 16 aparatos eléctricos que no debes enchufar a un alargador, según un experto

Usar los alargadores es algo habitual en España, puesto que son herramientas muy prácticas tanto en el hogar como en la oficina. Es más, se emplean para conectar dispositivos eléctricos a lugares donde no hay una toma de corriente disponible, o para extender la longitud de un cable.

No obstante, hay determinados aparatos que, por motivos de seguridad o por su alto consumo energético, es conveniente no enchufarlos a las regletas. El motivo no es otro más que el peligro que 'corren' de sobrecalentarse y provocar fallos que hagan saltar chispas.

Ranking de aparatos

A continuación, la lista completa según el ingeniero en ejecución de electricidad, Luis Aaron Barra, con su correspondiente explicación:

Máquinas de café. Tienen un consumo de energía muy importante. Es determinante desconectarlas después de su uso. Cintas de correr. Poseen un motor de energía constante y significativo. Lavadoras. Necesitan conexión constante que pueda elevar la temperatura del sistema de cableado. Hervidores. Su rápido calentamiento incrementa demasiado su consumo de energía. Lavavajillas. Necesitan una conexión exclusiva de electricidad debido a su elevado consumo de energía y agua. Congelador. Usan mucha energía y necesitan una conexión permanente y estable. Nevera. Tienen un consumo elevado y deben estar conectados de forma individual y permanente. Planchas. Tienen un alto consumo de energía. Calentadores de agua. Requieren mucha energía para calentar el agua. Termoventiladores. Necesitan consumo constante que puede elevar la temperatura del sistema de cableado. Microondas. Consumen demasiada energía y puede producir fallos. Aspiradoras con gran potencia. Su exigencia puede generar una sobrecarga de los alargadores. Hornos eléctricos. Cuentan con una gran exigencia eléctrica y deben conectarse de forma exclusiva. Secadores de pelo y planchas. Además de consumir mucha energía, generan calor, lo que puede sobrecalentar el alargador. Estufas. Generan un alto consumo eléctrico y calor. Aire acondicionado portátil. Necesitan una fuente estable y potente de energía.

A tener en cuenta

Cabe destacar que, por norma general, los expertos desaconsejan conectar a un alargador aparatos con un alto consumo energético. De hecho, suelen soportar -aunque pueda parecer muy sorprendente- hasta 2.200 vatios y, por encima, puede sobrecalentarse y cortocircuitar.