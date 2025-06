Condenado a tres años y medio de cárcel por robar dos solomillos en un supermercado de Galicia

Un hombre inmigrante residente en Vigo ha sido condenado a tres años y medio de cárcel tras el robo frustrado de dos solomillos en un supermercado de esta ciudad, en el que al momento de huir se llevó a una señora de avanzada edad por delante, rompiéndole un dedo e incidiendo así en un delito de lesiones.

En un primer momento la Fiscalía pedía entre cuatro y cuatro años y medio de prisión por delito de robo en establecimiento abierto al público y por otro de lesiones, una solicitud que la defensa consideró exagerada. "Cogió los solomillos por hambruna, vive en una situación precaria desde que llegó a España y ser vio abocado a cometer ilícitos", alegó su abogada.

"Ya me dio mal rollo"

El robo se produjo en vísperas de Fin de Año, el 30 de diciembre de 2022, cuando el acusado entró en el super y se escondió dos solomillos que había cogido en la ropa. Sorprendido por una empleada que intentó impedir que saliera del establecimiento, el hombre la empujó violentamente en repetidas ocasiones hasta que la tiró al suelo y se fue corriendo.

Al llegar a las cajas registradoras, intentó saltar la valla de la entrada y se cayó. Fue al levantarse cuando se llevó por delante a una clienta a la que le rompió un dedo de la mano derecha y a la que tendrá que indemnizar con 8.746 por tal motivo, además de pagar una multa de 720 euros por delito de lesiones. Cabe mencionar que la hija de esta mujer reconoció al hombre por otro robo en la tienda en la que ella trabajaba y que al verlo "ya me dio mal rollo".

El acusado explicó entonces que cogió los dos solomillos porque "tenía hambre" y que su objetivo nunca fue herir a nadie, dado que "solo quería escapar con la comida, no tenía intención de chocar con ella, no la vi, le pido perdón", manifestó en el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal nº3 de Vigo.

A finales del año pasado, en octubre de 2024, fue condenado finalmente a tres años y medio de cárcel por robo en establecimiento público y delito de lesiones, aunque no es la primera vez que ocurre algo así en Galicia.

Un caso similar antes

En 2021 se produjo un robo similar, también en Vigo, aunque no en el mismo supermercado. Un hombre se metió en la mochila tres paquetes de solomillo, tres de chóped, dos de queso y uno de helado, un botín de más de 53 euros del que el vigilante de seguridad recuperó una parte. El ladrón pudo escapar con lo que había escondido en su ropa, no en la mochila, alegando que no empleó la violencia con el vigilante, solo un amago sin lesiones, aunque la Audiencia le recrimina que forcejeó con el guardia e intentó darle varias patadas.

En esta ocasión, la condena asciende a dos años, siete meses y quince días de cárcel por robo con fuerza, una decisión avalada por la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, en una sentencia del 19 de julio. Es importante señalar que en este caso el implicado era reincidente y le aplican una agravante por ello, obligándole a devolver también 22 euros al supermercado por los productos sustraídos.