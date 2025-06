El Gobierno prepara una ayuda de 2.400 euros por cada hijo menor de 18 años para 2025

En los últimos años la economía de las familias se ha visto duramente golpeada por la inflación, dificultando en multitud de ocasiones la crianza de los más pequeños de la casa. En aras de acabar con esta situación, desde el Ejecutivo van a lanzar una ayuda universal de 200 euros mensuales para los que tengan hijos menores de 18 años a su cargo, pudiendo llegar a percibir hasta 2.400 euros anuales en el mejor de los casos.

Estamos hablando de la 'Prestación Universal por Crianza', una iniciativa que nace en Sumar y cuyo principal objetivo es luchar contra la pobreza infantil. "Es algo sencillamente inasumible, inaceptable que la cuarta economía de la zona euro (...) conviva con un índice de pobreza y exclusión social como los que presenta este país", declaró el pasado mes de noviembre el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, firme defensor de la medida.

Cada vez más cerca de hacerse realidad

La Prestación Universal por Crianza es una ayuda de 200 euros mensuales que se otorgará a las familias con hijos menores de 18 años por cada uno y que tiene como objetivo cubrir sus necesidades básicas de alimentación, ropa y educación. A grandes rasgos, los requisitos para optar a esta prestación serán residir legalmente en España y estar empadronados en un municipio del territorio nacional.

Aunque siempre se ha dicho que se tratará de una prestación de carácter universal, hay quienes se muestran dubitativos, sobre todo después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciase que las ayudas a gafas y lentillas se otorgarían por edad, y no por renta, una decisión que no ha estado exenta de polémica. No obstante, por el momento se prevé que esta prestación sea compatible con otras ayudas ya existentes, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Complemento de Ayuda para la Infancia.

El objetivo de Sumar es integrar esta prestación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que continúan sin aprobarse por falta de apoyos en el hemiciclo, por lo que aún desconocemos la fecha exacta de su entrada en vigor. Por tanto, hasta que se ponga en marcha, se recomienda a las familias interesadas que estén atentas a los próximos debates presupuestarios de verano y que empiecen a recopilar la documentación básica que podrían requerirles para optar a la ayuda:

DNI de los progenitores.

Certificado de empadronamiento.

Libro de familia.

A tener en cuenta

Como ya hemos mencionado, la intención del Ejecutivo es que la prestación entre en vigor antes de que acabe el presente año con los PGE de 2025, aunque añadimos que a día de hoy, junio de 2025, continúan prorrogados los PGE de 2023.

Asimismo, aunque todavía no se han definido las vías exactas para solicitar esta prestación, todo apunta a que se podrá acceder al trámite online, al igual que para otras ayudas, pudiendo hacerlo presencial los que así lo deseen. Hasta su aprobación, recordamos que las familias que cumplan los requisitos pueden acceder a otras ayudas por hijo o menor a cargo menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33% o mayor de dicha edad con discapacidad igual o superior al 65%.