La razón por la que Reino Unido está pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a España: "Pueden sobrevivir hasta un año sin alimentarse de sangre"

Desde hace unas semanas no se habla de otra cosa que no sea el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y no por un buen motivo precisamente. Hace tiempo que los trabajadores de la terminal 4 vienen denunciando la presencia de diferentes insectos, especialmente de chinches y garrapatas que, sumado a la gran cantidad de personas sintecho que duermen allí, hacen insostenible desarrollar cualquier actividad.

En su momento Aena negó que existiese ninguna plaga, alegando que "solo se han detectado insectos en puntos muy limitados", pero la noticia ya había traspasado nuestras fronteras. Y es que el diario 'Mirror' ha pedido a sus vecinos británicos que revisen bien su habitación de hotel cuando viajen a España precisamente por la plaga de chinches que ha sufrido el aeropuerto.

Aunque ya se procedió a su correspondiente fumigación, algunos turistas afirman tener picaduras de chinches durante su estancia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Dada su facilidad para ocultarse en equipaje o ropa, lo cierto es que puede convertirse rápidamente en una plaga, llegando a causar incluso reacciones alérgicas.

A tener en cuenta

Además de pedir a los británicos que eviten viajar a España por las chinches, desde el mencionado periódico han pedido consejo al director ejecutivo y experto en colchones de MattressNextDay, Martin Seeley, sobre cómo actuar "si cree que ha traído chinches de cama de sus vacaciones":

Inspecciona la habitación de hotel tan pronto como llegues. Revisa el colchón, la ropa de cama y las áreas circundantes en busca de manchas oscuras, rojas o cúmulo de huevos. Haz lo mismo con el espacio entre el cabecero y la pared.

Mantén tu equipaje fuera de la cama. No coloques la maleta encima de la cama bajo ningún concepto, ya que facilita el acceso de las chinches a tus pertenencias.

Nunca guardes tu ropa en los cajones de la habitación. No utilices las mesitas de noche, mejor opta por el armario.

Mantén la habitación ordenada. Las chinches proliferan en ambientes desordenados y objetos sucios, de ahí la importancia de tener la estancia limpia y no dejar la ropa en el suelo. Guarda la ropa sucia en una bolsa aparte en la maleta y ciérrala.

Ventila el colchón cada mañana para que elimine el exceso de humedad, dado que las chinches proliferan en temperaturas cálidas.

Una vez en casa, deshaz la maleta sobre un piso duro. Evita las alfombras.

Lava todas tus pertenencias, incluso aquellas que no usaste. Lava toda la ropa a temperatura alta y agua caliente, aspira bien la maleta y desecha la bolsa de la aspiradora inmediatamente.

El aspecto de una chinche adulta es plano, del tamaño de una pepita de manzana, y son capaces de poner entre 200 y 500 huevos a lo largo de dos meses, una cifra más que suficiente para convertirse en una plaga. Además, sus huevos son pegajosos, de ahí que puedan adherirse fácilmente a muebles, ropa y otros objetos.

"Lo que muchas personas desconocen es que pueden sobrevivir hasta un año sin alimentarse de sangre, lo que hace que sea fácil que una sola chinche se convierta rápidamente en una plaga en toda regla", avisa el experto.