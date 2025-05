No debes enseñarlo: lo que tienes que hacer si te piden el DNI al pagar con tarjeta, según el Banco de España

Cada vez son más las personas que ya no llevan dinero en efectivo encima, o por lo menos no grandes cantidades de dinero, sino más bien 10 o 20 euros en metálico por si acaso. Lo que ha hecho que hoy en día en nuestro país sea casi más normal pagar con tarjeta cualquier tipo de compra.

Por eso cabe la posibilidad de que en alguna ocasión en el establecimiento en el que vas a realizar una compra, te hayan pedido enseñar el DNI para completar la compra como medida de seguridad para asegurarse de que la persona que está utilizando esa tarjeta es realmente el titular de esta y no está suplantando la identidad a nadie.

Sin embargo, en esta era donde nuestra privacidad y datos personales se han convertido en un tesoro de mucho valor, a muchas personas les chirría tener que dar el DNI, y dudan si este es un requisito obligatorio o una política de interna del establecimiento, y es que ha habido casos en los que el local ha rechazado la compra si no se identificaba la persona.

Pero el Banco de España ha salido a esclarecer este hecho, y aseguran que no existe ninguna ley que obligue a los consumidores a mostrar su DNI al realizar una compra con tarjeta, por lo que no estás legalmente obligado a hacerlo. Eso sí, al mismo tiempo los establecimientos tienen la libertad de implementar las medidas que crean necesarias para evitar fraudes en sus tiendas.

Pero claro tú como cliente no estás obligado a seguir esta norma si no te sientes cómoda con ella, lo que pasa es que tendrás que buscar otro establecimiento que no te requiera esta identificación para finalizar la adquisición. En el caso de que la tienda tenga exclusivamente el producto que quieres, o que por el motivo que sea quieres comprarlo ahí sí o sí, tienes otras dos opciones: puedes pagar en efectivo o bien puedes pagar de manera digital, es decir, usando tu móvil o reloj inteligente ya que en estos casos el comercio no puede obligarte a mostrar tu DNI si no quieres hacerlo.

Si bien el objetivo de estas medidas es proteger tanto a los clientes como a la propia tienda ante posibles fraudes, por suerte con la tecnología actual, cada vez son menos los casos en los que realmente es necesario solicitar una identificación adicional.

Del mismo modo que si vas a realizar una compra online, debes evitar siempre en la medida de lo posible compartir tu DNI, salvo que sea estrictamente necesario y el sitio sea de total confianza. La inmensa mayoría de negocios legítimos nunca te pedirían esta información, por lo que si lo hacen, merece la pena desconfiar.