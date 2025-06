Ganó la lotería, fue a la agencia a cobrar el premio y el empleado se dio cuenta de que donó la chaqueta donde tenía el boleto

El nombre de Mildred Simoneriluto, una jubilada de 76 años, se ha viralizado en las últimas horas en Pensilvania. Y es que, tras haber ganado un premio de 2,3 millones de euros, se dio cuenta de que su boleto se encuentra nada más y nada menos que en el bolsillo de una chaqueta vaquera que donó hace bastante tiempo a una organización benéfica.

Hechos

De acuerdo a la información proporcionada por 'Daily Mail', esta jubilada norteamericana compró el billete ganador en una tienda Stop N' Save en Pensilvania. Después de adquirir esto de lotería Cash 5, se lo metió en el bolsillo con la intención, claro, de no perderlo.

"Recuerdo que dije: 'Si lo pongo aquí, no lo olvidaré'", desveló en la cadena local WTAE. Pero no fue así. Poco tiempo después, esa prenda de vestir la donó, con el boleto dentro, a Veteranos de Vietnam de América, una organización sin ánimo de lucro que recauda donaciones para militares retirados.

Más detalles

Recogida por Pickup Please, que distribuye las donaciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos, se dio cuenta de que la chaqueta podría encontrarse en cualquier lugar del planeta. De inmediato, se puso manos a la obra para ver que podía hacer.

Y, lógicamente, regresó a la tienda donde lo compró en busca de ayuda. "Fui a Shop n'Save unas 100 veces y me dijeron que no podían hacer nada", matizó la mujer. Y es que la Lotería de Pensilvania requiere el billete físico para entregar los premios. O lo que es lo mismo, no puede cobrar el dinero sin esto.

A tener en cuenta

Con el paso de los días, se confirmó la peor de las noticias: el tiempo se agotó, ya que se debía entregar el billete físico antes del 8 de mayo para recibir su premio, que expiraba en dicha fecha. Sin saber su paradero, también se desconoce si alguien pudo encontrarlo y canjearlo.

Lo que sí está claro es que ella no recibió -ni recibirá- ningún dinero y tendrá más cuidado con sus cosas de cara al futuro. Cabe destacar que el billete tenía los números 14, 22, 33, 35 y 38, una combinación bastante difícil de conseguir actualmente.