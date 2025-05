Increíble pero cierto: el Real Madrid aún puede arrebatarle LaLiga al Barça después de que ya la hayan celebrado

Como bien dice el cántico, "Osasuna nunca se rinde". El conjunto rojillo recurrirá frente al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la posible alineación indebida de Iñigo Martínez en su partido frente al FC Barcelona.

A pesar de que los navarros ya han perdido en los despachos en hasta dos ocasiones, primero con el fallo del Comité de Disciplina y después con el del Comité de Apelación de la RFEF, Osasuna irá hasta el final, en una decisión que podría hacer que el trofeo de LaLiga, ya celebrado por el Barça, acabe en las vitrinas del Real Madrid.

Según apunta Cadena COPE, el club navarro estaría estudiando la opción de acudir al TAD porque consideran que tienen razón y que el Barcelona cometió alineación indebida, puesto que, según su criterio, Iñigo Martínez no debió jugar ese partido.

El Real Madrid podría ganar LaLiga

Este asunto se remonta al mencionado Barcelona-Osasuna de la jornada 27 disputado a finales del pasado mes de marzo. En ese encuentro, Iñigo Martínez jugó los 90 minutos del duelo. Sin embargo, Osasuna considera que el central blaugrana no podía disputar el partido, ya que había sido baja con la selección española en los días previos.

Atendiendo al artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, señalado en el comunicado oficial del CA Osasuna, un jugador que no se incorpora a la convocatoria de su selección por razones médicas, o la abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los cinco días naturales posteriores al fin del periodo internacional.

No obstante, y tal como hemos mencionado, tanto Competición como Apelación rechazaron la denuncia, argumentando que "no puede sostenerse válidamente que la participación del jugador en el encuentro del día 27 de marzo constituya alineación indebida, dado que, jurídicamente, el jugador no se encontraba sujeto a la restricción temporal que establece la norma, al haber cesado los efectos de su convocatoria mediante acto federativo expreso".

En caso de que el TAD falle a favor de Osasuna, siempre y cuando el club rojillo recurra tras la conclusión de LaLiga, el FC Barcelona perdería el partido por alineación indebida (0-3), otorgándole los tres puntos de esa jornada a los navarros, quienes se encuentran en plena lucha por plazas europeas. Aunque el impacto de esta decisión iría más allá.

En caso de que el Real Madrid gane este fin de semana en el Bernabéu frente a una Real Sociedad sin nada en juego y el Barça empatase o perdiese contra el Athletic de Bilbao en San Mamés, el conjunto de Carlo Ancelotti sería coronado como campeón de LaLiga, causando una situación inédita, ya que el conjunto culé ya ha celebrado la consecución del título doméstico. Eso sí, esto ocurriría siempre y cuando el TAD fallase a favor de Osasuna.