Cómo evitar el ataque de un perro muy peligroso andando, corriendo o en bicicleta

Es bastante habitual ir dando un paseo con familiares, corriendo al aire libre o en bicicleta por un parque y que un perro -normalmente peligroso y con no muy buenas intenciones- se cruce en el camino. Lógicamente, se lanza hacia la persona en cuestión y las discusiones comienzan hasta que llega el dueño o el animal decida parar su ataque.

Aunque, a veces, es demasiado tarde y acaba con la vida del individuo. Desgraciadamente, no han sido ni uno, ni dos, ni tres, ni siquiera cuatro los episodios de este tipo que han acabado en tragedia en nuestro país y han sido noticia en los medios de comunicación.

A pesar de que existan reglas (uso de bozal y correa en espacios públicos o la realización de un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo) son insuficientes y la sociedad española siempre busca saltárselas y proteger a su mascota por encima de todo.

Ante este panorama, los expertos han recomendado que, en caso de ir andando o corriendo, lo primero es evitar el contacto visual (no mirar directamente a los ojos). Luego, por supuesto, no correr, girar lentamente y no dar la espalda, debido a que puede provocar una reacción agresiva.

Más tarde, llamar al perro una sola vez, con una voz calmada, caminar lentamente hacia el lado puesto en caso de que siga persiguiéndonos y bajar la cabeza. Si vamos en bicicleta, no debemos poner la bicicleta como barrera, y del mismo modo, no miremos a los ojos, ni corramos, tan solo giremos y caminemos lentamente.

A nivel nacional, la actual normativa reconoce nada más y nada menos que ocho razas de perro potencialmente peligrosas (PPP): pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffodshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu.

De igual manera, se considerarán animales PPP aquellos de la especie canina que manifiesten "un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales". Todos ellos deben cumplir con regulaciones específicas de bienestar animal y seguridad pública.