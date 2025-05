La Audiencia Provincial avala la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias, pero no por Air Europa

La Audiencia Provincial de Madrid avala que el juez Juan Carlos Peinado investigue a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, pero excluye del proceso el rescate de Air Europa. En un auto, al que ha tenido acceso elEconomista.es, la Sección 23 asegura que Gómez "podría haberse prevalido de su posición de máxima proximidad como esposa del Presidente del Gobierno con la supuesta finalidad de ejercer presión eficiente para la creación y/o mantenimiento de la Cátedra, como plataforma para proyectar su carrera profesional".

Todo ello, según dice, desde "una posición de privilegio, en un sector novedoso como es el de la captación de fondos, públicos y privados, por empresas del denominado Tercer Sector (fundaciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro)". Para la Audiencia de Madrid, Gómez podría haberse aprovechado "de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias".

En el auto, la Audiencia Provincial deja, sin embargo, sin efecto el requerimiento del instructor, que había pedido recabar información de la Sepi sobre las ayudas otorgadas a Air Europa, por un importe de 475 millones de euros, al considerar los magistrados que el rescate debe quedar "fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción".

La Audiencia Provincial responde así a un auto dictado el pasado 7 de mayo en el que el juez Peinado aseguraba que había nuevos indicios de delito que implicaban directamente a la mujer del presidente del Gobierno. El rescate de Air Europa tras la pandemia por el Covid fue el único que se aprobó en 2020 tras la intervención tan solo unas semanas antes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La aerolínea solicitó la ayuda el 20 de agosto de 2020 y tan solo unos días después, el 3 de septiembre, el comisionista Víctor de Aldama informaba a Koldo García de que Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia, la matriz de Air Europa, había llamado a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, porque "está jodido".

Sánchez intervino en la operación y envió un whatsapp dando instrucciones a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. "Creo que merece la pena que le demos una vuelta", le dijo. "A mi la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso en una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", aseguraba en el mensaje. El 29 de octubre, apenas mes y medio después, la Sepi aprobaba la resolución, que era ratificada por el consejo de ministros el 3 de noviembre.

Imputaciones

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado revocar, por otro lado, dos imputaciones que fueron acordadas por el juez Peinado: las del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y del exconsejero del PP de Madrid y actual directivo de Instituto de Empresa Juan José Güemes.

Por otro lado, la resolución también confirma la condición de investigado del empresario Juan Carlos Barrabés pero incide en que "toda manifestación testifical incriminatoria no ratificada con información de sus derechos" y en presencia de su abogado pierde "todo valor probatorio".