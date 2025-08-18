¿Cómo se despiden los perros antes de morir? Todas las señales para saber si tu mascota vive los últimos días

Todos hemos escuchado alguna vez que el perro es el mejor amigo del hombre. Y no es un refrán, ni una falacia y ni siquiera una mentira. De hecho, puede ser un buen acompañante porque es un generador de buena energía, salud y felicidad para todos nosotros.

Aspectos positivos

Pero esto no es todo. Entre los beneficios de tener a un perro como nuestra mascota cabe destacar los siguientes:

Mejorará nuestra calidad de vida. Relajan y ayudan a aliviar la ansiedad. Aportará amor incondicional. Nos dará cariño seamos como seamos y hagamos lo que hagamos; siendo fiel siempre. Dará felicidad. Nuestro cuerpo libera endorfinas al acariciar un animal, la hormona de la felicidad. Enseñarán a nuestros hijos a ser mejores. Son grandes maestros de los más pequeños de la casa, aunque no nos demos cuenta. Ayudarán en momentos difíciles. Son capaces de saber nuestro estado de ánimo. Estaremos más seguros. Serán los primeros en avisarnos de que hay intrusos cerca y, si le escuchan ladrar, se lo pensarán dos veces antes de entrar a la vivienda.

A tener en cuenta

Pese a que no existe una fórmula mágica para predecir el momento exacto de su partida, sí que hay señales que nos hablan en silencio, las cuales nos permiten entender que nuestra mascota está, desgraciadamente, atravesando sus últimos días. O al menos así es como lo ha revelado en su canal de YouTube Veterinario Gratis.

En primer lugar, hay que tener en cuenta cuando nuestro perro ya no tiene ganas de salir a pasear, algo que solía ser parte de su rutina diaria. Se trata de un cambio porque su cuerpo ya no le responde como antes y no debemos pasarlo por alto.

En segundo lugar, debemos prestar especial atención a cambios o alteraciones en su comportamiento, como no querer beber o comer. O incluso hacerlo en exceso de manera muy repentina. También pueden presentar incontinencia urinaria o defecar en lugares inusuales, algo que no sucedía con anterioridad.

Por si fuera poco, determinados animales pueden sufrir de diarrea o vómitos, lo cual puede empeorar considerablemente su estado. Por último, la señal más evidente es cuando apreciamos a nuestra mascota totalmente cansada, acostada durante el día y sin energía para moverse. Es más que evidente que su alma ya ha empezado a despedirse.