Así es la playa de Cataluña que cerró por un avistamiento de cocodrilo: todos los detalles del protocolo

El verano es una época perfecta para disfrutar de un baño en el mar, pero siempre con precaución. No es la primera vez que una playa de la costa de España se tiene que cerrar debido a la aparición de criaturas marinas peligrosas. La última ha tenido lugar en Cataluña, concretamente en la playa del Arenal en l'Hospitalet de l'Infant. Este pasado miércoles un vigilante nocturno de una atracción de hinchables vio lo que a sus ojos era un cocodrilo nadando cerca de la costa a las 7 de la mañana.

Nada más advertir al reptil se lo comunicó a su jefe e hizo una foto (no muy nítida) del animal. Su siguiente paso fue avisar a las autoridades, que en apenas 20 minutos activaron el protocolo para cerrar la playa de manera preventiva. La Policía Local, los Agents Rurals y Protección Civil realizaron una búsqueda exhaustiva por tierra y mar, pero no se llegó a localizar al animal. Finalmente, a las 10.30 horas se reabrió la playa, pero la bandera amarilla permaneció izada por precaución. Por el momento, no se ha podido tener constancia de la existencia de un reptil en la Costa Daurada, más allá de una foto borrosa del vigilante y una supuesta huella en la arena. Este no es un caso aislado, pues esta playa ya tuvo que cerrar en 2022 por un avistamiento de tiburones, pero ¿cómo fue el protocolo que siguieron las autoridades?

El protocolo por avistamiento de cocodrilo

Cierre Inmediato de la playa. La playa es evacuada inmediatamente y cerrada al público para garantizar la seguridad de los bañistas. En este caso, al no haber ningún bañista a las 7.00 no fue necesario que las autoridades desalojaran la zona.

Aviso a los equipos especializados. Las autoridades locales contactan con expertos en vida silvestre, como biólogos o veterinarios especializados en reptiles, así como con servicios de control de fauna. Estos equipos, este caso los Agents Rurals, se movilizan para manejar la situación de manera segura.

Búsqueda y captura. Los equipos, en colaboración con las autoridades realizan una búsqueda exhaustiva del cocodrilo, utilizando recursos como drones, cámaras y redes. Sin embargo, en este caso no se ha podido constatar la existencia del animal, por lo que no se ha procedido a su traslado.

Después de transportar al reptil a una zona segura se continúa investigando para determinar cómo un cocodrilo (animal que no tiene en esa zona su hábitat) llegó a las inmediaciones de la playa.

Las autoridades mantienen al público informado sobre la situación mediante comunicados oficiales, avisando cuando la playa vuelva a ser segura. También se dan instrucciones sobre qué hacer en casos de futuros avistamientos.

Reapertura de la playa. Como último punto de este protocolo, las autoridades evalúan la situación para decidir cuándo es seguro reabrir la playa. Esta decisión se basa en una evaluación de riesgos y en la ausencia de avistamientos adicionales durante un tiempo significativo.

Otros avistamientos

Este no es el único caso. En 2022 se reportó un avistamiento de tiburones en la playa del Arenal de l'Hospitalet de l'Infant. Durante el verano de ese año, varios bañistas y socorristas avistaron lo que parecía ser un tiburón de tamaño mediano cerca de la orilla, esto generó bastante alarma entre los turistas.

Las autoridades locales actuaron rápidamente cerrando la playa temporalmente y desalojando a las personas del agua mientras se realizaban las inspecciones necesarias. Aunque el tiburón no fue considerado una amenaza directa para los bañistas, la situación fue manejada con precaución debido a la naturaleza impredecible de este tipo de encuentros.

Finalmente, después de varias horas de búsqueda y monitoreo, no se volvió a ver al tiburón y se permitió el regreso de los bañistas a la playa. Incidentes como este, aunque raros, subrayan la importancia de la vigilancia constante y la pronta reacción de las autoridades para garantizar la seguridad en las playas.