Los nuevos posados veraniegos de Ana Obregón vienen con Ana Lequio Obregón bajo el brazo. Y ya van dos veranos, los dos únicos de la criatura, en los que posa con la niña en la revista Hola. Ya dijo que ahora tenía una boca que alimentar. Y así está haciendo, además de volcarse en la fundación de su hijo como repite en páginas interiores.

La actriz sigue recibiendo críticas por exponer, al igual que otros famosos y famosas, a su nieta en las revistas. Lleva haciéndolo desde que nació, gracias, según ella, al semen conservado de su hijo fallecido hace ya, tristemente, cuatro años.

Sobre las críticas que recibe, han hablado este miércoles en Espejo Público, donde han explicado que la presentadora necesitaría "ayuda de profesionales" a pesar de que ella se niegue a acudir a terapia. "Está arrastrando a esta criatura", ha señalado Alonso Caparrós en Antena 3. El colaborador también piensa que su familia "no está siendo responsable con ellas" y ha lamentado: "A ver cómo acaba esto".

Laura Fa, por su parte, ha dicho: "Está criando a la niña en un duelo permanente que es súper perjudicial para la niña". Y ha apostillado: "Hay algunos ricos que piensan que con dinero le dan todo a las criaturas. La vida la tendrá solucionada, pero hay un tema emocional y mental que le va a ser más perjudicial que otras cosas, seguro".

Gema López, además, ha explicado: "El problema es cuando tú a tu hija la conviertes en el vehículo para sanar tu vida. Es una utilización de ese bebé para sanar otra vida que ya no está".

La nueva exclusiva de Ana

"Mis hermanas me dicen que estoy un poco obsesionada, pero tienen que entender, y lo entienden, que Anita es la que me está ayudando a pasar el duelo de mi hijo", ha dicho Ana en su nueva entrevista en Hola. Sobre los planes que tiene con la niña, a quien viste a su imagen y semejanza, también ha dicho: "Tengo claro que no la voy a llevar a la guardería. Va a estar conmigo y con tres años va a ir al colegio de su papá, porque allí Aless es una leyenda como buen alumno".

Y ha insistido: "Lo primero que dijo Anita es 'papá' porque yo tengo fotos de Aless por toda la casa y estoy todo el rato 'tu papá, tu papá'. Pero una cosa es decirle a un bebé 'es tu papá' y otra que, a los diez meses, de repente, se quedó mirando una foto de Aless y dijo 'papá'. Fue su primera palabra".

También ha dicho: "A mí me llama 'mamá', pero es lógico. No le voy a decir con 17 meses 'no soy tu mamá'".